Почему медведицы убивают чужих медвежат? Ученые нашли неожиданное объяснение

Два случая, произошедшие в национальном парке Катмай на Аляске, заставили биологов пересмотреть устоявшиеся представления о поведении бурых медведей. Эти случаи оказались настолько необычными, что даже опытные исследователи пока не могут дать однозначного ответа.

Недавно в национальном парке Катмай на Аляске произошло сразу два случая, которые удивили даже специалистов, много лет наблюдающих за бурыми медведями. Две медведицы, находившиеся на расстоянии друг от друга, убили медвежат, которые не были их потомством. По словам сотрудников парка, это первые задокументированные случаи инфантицида, совершенного самками, у знаменитой реки Брукс, где работают круглосуточные онлайн-камеры Explore.org. Об этом пишет Popsci.

Почему медведицы убивают чужих медвежат?

Постоянный натуралист Explore.org Майк Фитц во время обсуждения инцидента отметил:

Такие ситуации сложны, часто болезненны и нередко вызывают растерянность. Мы любим праздновать успех медведей с полными желудками и большими запасами жира. Но их ярость настоящая, как и опасности, с которыми они сталкиваются.

Именно благодаря трансляциям из парка Катмай миллионы людей каждый год наблюдают за знаменитой "Неделей толстых медведей", когда хищники активно набирают вес перед зимней спячкой. Однако последние события напомнили, что дикие животные живут по законам природы, которые далеко не всегда соответствуют человеческим представлениям о материнстве или сострадании.

Нежелательное "усыновление" может быть причиной

Одну из самых интересных версий предложил исследователь поведения медведей Стивен Стрингем, автор научных работ об инфантициде среди этих животных. По его мнению, дело может быть не в агрессии, а в нежелательном "усыновлении".

По словам ученого, медвежата разных самок часто играют вместе, борются между собой и постепенно приобретают схожий запах. Если это продолжается достаточно долго, чужое детеныш может начать искать защиту, внимание или даже молоко у другой матери.

"Они не могут сказать малышам: „Иди домой, к своей матери, я устала от тебя“. Эти чужие медвежата конкурируют с ее собственными детенышами за молоко и внимание. В целом это не соответствует ее интересам", – пояснил Стрингем.

Именно такая ситуация, вероятно, произошла во время первого инцидента. Медведица №806, которая воспитывала двух собственных медвежат, некоторое время позволяла чужому детенышу играть вместе с ними. Позже она догнала его и убила.

Еще более удивительной эту историю делает то, что всего несколько месяцев назад эта же медведица фактически усыновила другого брошенного медвежонка по прозвищу Бигги после того, как его бросила родная мать.

"До сих пор неизвестно, что именно заставляет медведицу перейти от терпимости или даже усыновления к нападению", – признает Стивен Стрингем.

Влияет ли положение в иерархии?

Ученый также обращает внимание на еще одну закономерность. В случаях, которые удалось подробно изучить, нападающей часто становилась более доминантная самка.

"В тех случаях, когда нам удалось установить разницу в статусе, именно более доминантная самка в конечном итоге убивала чужого медвежонка. Я не говорю о постоянном доминировании одной медведицы над другой, но общая тенденция прослеживается", – отметил исследователь.

Действовала ли эта закономерность в двух последних случаях в Катмае, что пока неизвестно.

Второе нападение произошло уже за пределами зоны действия онлайн-камер. Его зафиксировал один из посетителей парка, а впоследствии подтвердили рейнджеры. Погибший медвежонок принадлежал шестилетней медведице Джолли. Позже ее видели неподалеку от места трагедии – она, похоже, продолжала искать своего детеныша.

Виновата ли нехватка пищи?

Еще одна гипотеза связана с конкуренцией за ресурсы.

По мнению Стивена Стрингема, когда лосося достаточно, медведицы могут спокойнее относиться к тому, что чужие медвежата контактируют с их потомством. Но с уменьшением запасов пищи ситуация может резко измениться.

"Когда одновременно растут несколько выводков, значительно возрастает вероятность того, что медвежата смешаются между собой и начнут одинаково пахнуть. Если рыбы много, самки могут это терпеть. Но когда они покидают водопады, а рыбы становится меньше, ситуация может стать значительно опаснее", – объясняет он.

В то же время исследователь отмечает, что утверждать о влиянии дефицита пищи именно на эти два случая невозможно. "Это были бы лишь предположения", – подчеркнул Стрингем.

Инстинкт хищника тоже мог сыграть свою роль

Рейнджеры Катмая обратили внимание еще на одну деталь первого инцидента. Перед нападением чужой медвежонок бросился бежать от медведицы №806. Это могло запустить естественный охотничий инстинкт преследования.

Именно поэтому сотрудники парка напоминают посетителям старое правило поведения при встрече с медведем – не стоит убегать.

Впрочем, сам Стрингем отмечает, что маленькие медвежата регулярно бегают во время игр, и это далеко не всегда провоцирует агрессию со стороны матери. Следовательно, такое поведение вряд ли было единственной причиной трагедии.

Сотрудники парка подчеркивают, что люди не должны переносить свои моральные оценки на поведение диких животных.

Рейнджер Кристин Лоберг призвала не демонизировать медведиц из-за их поступков. "Мы не должны делать из медведя злодея только потому, что он убил другого медведя. И не должны обвинять мать, которая не смогла защитить своего медвежонка".

Ее коллега Сара Брюс добавляет, что подобные истории напоминают о подлинной природе дикого мира.

"Мне постоянно приходится напоминать себе, что я тоже являюсь частью этой дикой планеты. То, что происходит на медвежьих камерах, не отделено от нашей жизни. Это просто одна из сторон того, что значит быть живым".