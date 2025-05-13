Почему некоторые древние животные и растения оставляют окаменелости, а другие просто исчезают

Мы хорошо знаем, что лишь некоторые живые организмы после смерти превращаются в камень. Во многом этот процесс консервирования зависит от условий, в которых после отмирания остается тело животного или растения. Но новое исследование показывает, что это также может зависеть от размера существа, содержания белков организма и химии разложения – эти показатели определяют шансы на окаменение.

Почему не все живые организмы окаменевают

Окаменелости – это не только кости. Ценные находки содержат сохраненные мягкие ткани: мышцы, кишечник, а иногда даже мозг. Но такие образцы встречаются очень редко. Чтобы понять причину такого положения вещей, исследователи из Университета Лозанны провели серию экспериментов в лаборатории, моделируя процесс разложения различных морских существ – от креветок и улиток до морских звезд и плоских червей. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что большую роль играют размеры существа и химический состав его тела, сообщает 24 Канал со ссылкой на

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В ходе исследования они использовали микросенсоры для отслеживания химических изменений вокруг тел, что разлагались. В частности, ученые наблюдали за тем, как среда меняется от богатого кислородом до бедного, ведь именно кислородная среда ускоряет разрушение тканей, а дефицит кислорода, наоборот, способствует сохранению. Именно поэтому много окаменелостей находят в болотах, где доступ кислорода ограничен или отсутствует.

Результаты показали: чем крупнее животное и чем больше в его теле белка, тем быстрее вокруг него создаются условия с низким содержанием кислорода. Именно эти условия запускают процессы, например минерализация или замещение тканей минералами, что делает возможным окаменение.

Как объясняет ведущий автор исследования, аспирантка Нора Кортези, даже если два существа похоронены рядом, одно из них может исчезнуть бесследно, тогда как другое – сохраниться на миллионы лет. Все зависит от размера и состава. Ее коллега Фарид Салех добавляет, что именно этот феномен может объяснять доминирование членистоногих в окаменелостях кембрийского и ордовицкого периодов: другие животные того времени не были менее многочисленными, они просто имели меньше белка и меньшие размеры, а потому не так легко окаменели.

Исследование также дало ответ на еще один важный вопрос: как ученые могут быть уверены, что некоторые организмы вообще когда-то жили, если мы не находим никаких следов их существования? Благодаря экспериментам стало возможным отличить, или отсутствие окаменелостей связано с условиями сохранения, или животное на самом деле не жило в той экосистеме. Если животное разлагается быстро, его отсутствие, вероятно, связано с плохой сохранностью. Если оно разлагается медленно, его отсутствие, скорее всего, является экологической, то есть настоящим отсутствием в первоначальной экосистеме.

Небольшие существа, бедные на белок, имеют очень малую вероятность создать благоприятную среду для окаменения. Поэтому, как отмечают исследователи, возможно, некоторые организмы не сохранились совсем, и мы никогда не узнаем, что они существовали.

Отдельный вопрос – внешние факторы, такие как климат. Влияние температуры, солености воды и других условий сложно воспроизвести в лаборатории, но известно, что они тоже играют роль. Например, высокая соленость или низкая температура могут замедлить распад и повысить шансы на окаменение.

В исследовании ученые фокусировались именно на влиянии размера тела и химии разложения на условия вокруг организма, и это лишь часть большой картины. Чтобы полностью понять, почему сохраняются одни организмы, а другие – нет, нужно еще немало исследований.