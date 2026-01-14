Cybertruck не оправдал ожиданий – спрос на пикап Tesla падает

Продажи Tesla Cybertruck в США оказались значительно ниже планов Илона Маска. Спрос на электропикап стремительно сокращается, а реальные показатели далеки от заявленных объемов. На фоне проблем с качеством, дизайном и рынками сбыта модель вряд ли спасет Tesla от общего спада.

Электрический пикап Cybertruck стремительно теряет позиции на рынке. По данным Cox Automotive, в США за прошлый год Tesla продала 20 237 таких авто. Это почти вдвое меньше, чем в 2024 году, а в четвертом квартале 2025 года продажи упали на 68% в годовом измерении. Такие показатели резко контрастируют с целью в 250 тысяч машин в год, которую Илон Маск озвучивал еще до старта производства в 2023 году. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Почему Cybertruck не стал массовым хитом?

Несмотря на более чем 1 миллион предварительных заказов, серийные Cybertruck вышли на рынок с ценой более 79 тысяч долларов. Это существенно выше примерно 40 тысяч долларов, которые Маск обещал еще в 2019 году. Высокая стоимость стала одним из факторов слабого спроса, но не единственным.

С момента запуска Cybertruck столкнулся с рядом проблем с качеством. С 2023 года Tesla объявила уже 10 отзывов. Часть недостатков устраняли программными обновлениями, но были и более серьезные случаи. Компания отозвала машины из-за педали акселератора, которая могла застревать в положении полного газа, внедорожный световой модуль, что рисковал отлететь во время движения, а также из-за неисправности гигантского стеклоочистителя лобового стекла.

Противоречивый дизайн стал еще одной проблемой. Необычный внешний вид создал трудности на производстве и одновременно превратил пикап в мишень. Некоторые владельцы рассказывали об актах вандализма и словесных нападениях на фоне критики Маска за его роль в сокращении федеральных расходов в Департаменте правительственной эффективности США.

Как пишет Torque News, Tesla пытается оживить продажи нестандартными методами. Весной компания начала незаметно менять позиционирование Cybertruck, продвигая его как утилитарный автомобиль для работы. Кроме того, SpaceX получила неопределенное количество таких пикапов для собственных нужд.

География продаж Cybertruck также ограничена. Кроме США, модель доступна в Мексике и Канаде, а недавно появилась в Южной Корее. В то же время массивный кузов из нержавеющей стали и острые края делают почти невозможным выход на рынки Европы и Китая, которые являются ключевыми для Tesla. Пикап также запустили в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре – странах с низкими продажами электромобилей и слабой зарядной инфраструктурой.

Проблемы Cybertruck означают, что модель вряд ли поможет Tesla преодолеть общий спад. В 2025 году продажи всех автомобилей Tesla снизились уже второй год подряд, а китайская BYD обошла компанию и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире.

Ситуация с электропикапами сложная не только для Tesla. Ford в 2025 году продал чуть более 27 тысяч электрических F-150 Lightning и решил заменить модель на гибрид. Stellantis отменила проект электрического RAM, а Ford и GM сигнализируют о возвращении к бензиновым пикапам на фоне миллиардных потерь от пересмотра EV-стратегий.

Будущее Cybertruck остается неопределенным. Tesla уже убрала с сайта дешевую версию с задним приводом, которая продержалась в продаже всего пять месяцев, и не сообщает новостей о возможной более компактной модели. В США Cybertruck продолжает стартовать примерно с 80 тысяч долларов.

Публично Илон Маск не демонстрирует обеспокоенность низкими продажами, регулярно восхваляя пикап в соцсети X и называя его лучшим автомобилем, который когда-либо создавала Tesla.

Почему Tesla обвиняют в смерти студентки?

В Калифорнии родители 19-летней студентки подали иск против Tesla после смертельной аварии с участием Cybertruck. Семья считает, что из-за конструкции электронной двери девушка не смогла выбраться из горящего авто. Иск к Tesla подала семья Кристи Цукахари, которая погибла в ДТП 27 ноября 2024 года в городке Пьемонт, неподалеку Сан-Франциско. По данным полиции, Cybertruck на большой скорости врезался в дерево и загорелся. В салоне находилось четверо пассажиров, выжить удалось только одному.

Адвокаты утверждают, что причиной смерти стала конструкция дверей. После возгорания электропитание отключилось, и пассажиры оказались заблокированными. Чтобы открыть заднюю дверь вручную, нужно потянуть за скрытый глубоко под обшивкой кабель. Семья считает, что отсутствие доступного аварийного выхода сделало невозможным побег из горящего авто.