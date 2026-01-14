Cybertruck не виправдав очікувань – попит на пікап Tesla падає

Продажі Tesla Cybertruck у США виявилися значно нижчими за плани Ілона Маска. Попит на електропікап стрімко скорочується, а реальні показники далекі від заявлених обсягів. На тлі проблем із якістю, дизайном і ринками збуту модель навряд чи врятує Tesla від загального спаду.

Електричний пікап Cybertruck стрімко втрачає позиції на ринку. За даними Cox Automotive, у США за минулий рік Tesla продала 20 237 таких авто. Це майже вдвічі менше, ніж у 2024 році, а в четвертому кварталі 2025 року продажі впали на 68% у річному вимірі. Такі показники різко контрастують із ціллю у 250 тисяч машин на рік, яку Ілон Маск озвучував ще до старту виробництва у 2023 році. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Чому Cybertruck не став масовим хітом?

Попри понад 1 мільйон попередніх замовлень, серійні Cybertruck вийшли на ринок із ціною понад 79 тисяч доларів. Це суттєво вище за приблизно 40 тисяч доларів, які Маск обіцяв ще у 2019 році. Висока вартість стала одним із факторів слабкого попиту, але не єдиним.

З моменту запуску Cybertruck зіткнувся з низкою проблем із якістю. З 2023 року Tesla оголосила вже 10 відкликань. Частину недоліків усували програмними оновленнями, але були й серйозніші випадки. Компанія відкликала машини через педаль акселератора, яка могла застрягати у положенні повного газу, позашляховий світловий модуль, що ризикував відлетіти під час руху, а також через несправність гігантського склоочисника лобового скла.

Суперечливий дизайн став ще однією проблемою. Незвичний зовнішній вигляд створив труднощі на виробництві й водночас перетворив пікап на мішень. Деякі власники розповідали про акти вандалізму та словесні напади на тлі критики Маска за його роль у скороченні федеральних витрат у Департаменті урядової ефективності США.

Як пише Torque News, Tesla намагається пожвавити продажі нестандартними методами. Навесні компанія почала непомітно змінювати позиціонування Cybertruck, просуваючи його як утилітарний автомобіль для роботи. Крім того, SpaceX отримала невизначену кількість таких пікапів для власних потреб.

Географія продажів Cybertruck також обмежена. Окрім США, модель доступна в Мексиці та Канаді, а нещодавно з'явилася в Південній Кореї. Водночас масивний кузов із нержавіючої сталі та гострі краї роблять майже неможливим вихід на ринки Європи та Китаю, які є ключовими для Tesla. Пікап також запустили в ОАЕ, Саудівській Аравії та Катарі – країнах із низькими продажами електромобілів і слабкою зарядною інфраструктурою.

Проблеми Cybertruck означають, що модель навряд чи допоможе Tesla подолати загальний спад. У 2025 році продажі всіх автомобілів Tesla знизилися вже другий рік поспіль, а китайська BYD обійшла компанію та стала найбільшим виробником електромобілів у світі.

Ситуація з електропікапами складна не лише для Tesla. Ford у 2025 році продав трохи більше 27 тисяч електричних F-150 Lightning і вирішив замінити модель на гібрид. Stellantis скасувала проєкт електричного RAM, а Ford і GM сигналізують про повернення до бензинових пікапів на тлі мільярдних втрат від перегляду EV-стратегій.

Майбутнє Cybertruck залишається невизначеним. Tesla вже прибрала з сайту дешевшу версію з заднім приводом, яка протрималася у продажу лише п'ять місяців, і не повідомляє новин про можливу компактнішу модель. У США Cybertruck і далі стартує приблизно з 80 тисяч доларів.

Публічно Ілон Маск не демонструє занепокоєння низькими продажами, регулярно вихваляючи пікап у соцмережі X і називаючи його найкращим автомобілем, який коли-небудь створювала Tesla.

Чому Tesla звинувачують у смерті студентки?

У Каліфорнії батьки 19-річної студентки подали позов проти Tesla після смертельної аварії з участю Cybertruck. Родина вважає, що через конструкцію електронних дверей дівчина не змогла вибратися з палаючого авто. Позов до Tesla подала родина Крістy Цукахари, яка загинула у ДТП 27 листопада 2024 року в містечку П’ємонт, неподалік Сан-Франциско. За даними поліції, Cybertruck на великій швидкості врізався у дерево та загорівся. У салоні перебувало четверо пасажирів, вижити вдалося лише одному.

Адвокати стверджують, що причиною смерті стала конструкція дверей. Після займання електроживлення відключилося, і пасажири опинилися заблокованими. Щоб відкрити задні двері вручну, потрібно потягнути за прихований глибоко під обшивкою кабель. Родина вважає, що відсутність доступного аварійного виходу зробила неможливою втечу з палаючого авто.