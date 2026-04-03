Вот насколько подорожают смартфоны из-за AI

Спрос на искусственный интеллект приводит к удорожанию компонентов для смартфонов. Больше всего это влияет на оперативную память, что может существенно поднять цены как бюджетных, так и флагманских моделей.

Развитие искусственного интеллекта все сильнее влияет на рынок мобильных устройств. Из-за роста спроса на вычислительные ресурсы, в частности память, производители вынуждены поднимать цены на смартфоны. Об этом пишет Androidpolice.

Как AI влияет на цены смартфонов?

Основная причина – подорожание оперативной памяти. AI-системы требуют больших объемов RAM, что привело к резкому росту цен на эти компоненты. Ранее производители частично сдерживали подорожание благодаря запасам, закупленным до так называемого "бума AI", но эти резервы постепенно исчерпываются.

О проблеме открыто заявил президент Xiaomi Lu Weibing. По его словам, новые смартфоны уже подорожали примерно на 1500 юаней, что эквивалентно 200–220 долларов. Наибольший рост коснулся моделей с большим объемом памяти и накопителя.

Аналитики из Counterpoint Research подтверждают тенденцию. По их оценкам, даже бюджетные смартфоны могут подорожать. Например, устройства до 200 долларов могут получить прибавку около 30 долларов, что связано с ростом стоимости компонентов примерно на 25% даже для базовых конфигураций.

Наибольшее подорожание ожидается во флагманском сегменте. По прогнозам, топовые модели могут вырасти в цене на 150–200 долларов. Это означает, что новые устройства могут стоить значительно дороже, чем предыдущие поколения.

В частности, будущие модели вроде Samsung Galaxy S26 Ultra и следующих поколений могут приблизиться к отметке 1000 долларов даже в базовых версиях. Старшие конфигурации, по оценкам, потенциально могут достигать около 2000 долларов из-за использования более дорогих компонентов.

Как пишет CNN, чтобы сдержать цены, производители пытаются экономить в других сферах. Например, Samsung рассматривает использование более дешевых дисплеев в будущих моделях складных смартфонов и даже частично переходит на комплектующие от сторонних производителей, в частности китайских поставщиков OLED-панелей и компонентов.

Несмотря на это, полностью избежать подорожания вряд ли удастся. Рост спроса на AI-продукты продолжает давить на рынок памяти и других компонентов, что в конце концов отражается на конечной цене для пользователей.

В результате покупателям придется выбирать между более дорогими флагманами или компромиссами в характеристиках, ведь даже бюджетные смартфоны уже не смогут оставаться такими доступными, как раньше.