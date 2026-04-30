Почему очки Samsung рискуют отстать от Ray-Ban Meta

Samsung готовит собственные смартокуляры, но их успех под вопросом. Главная проблема не в технологиях, а в отсутствии стабильной экосистемы и долгосрочной поддержки продуктов.

Samsung работает над смартокулярами на базе Android и, по предварительным данным, может выпустить их до конца года. Несмотря на интерес к новинке, есть серьезные сомнения относительно того, насколько компания готова поддерживать этот продукт в долгосрочной перспективе. Об этом пишет Android police.

Повторят ли смартокуляры Samsung судьбу предыдущих гаджетов?

На рынке уже есть сильный конкурент – Ray-Ban Meta, созданные в сотрудничестве Meta и бренда Ray-Ban. Эти очки постепенно развиваются: получают обновления, новые модели и расширение функций. Они являются частью четкой экосистемы, которая постоянно совершенствуется.

Главная проблема Samsung заключается именно в экосистеме. Компания имеет большой портфель устройств, но часто не доводит новые категории до зрелого состояния. Примером является Samsung Galaxy Ring, который после запуска в 2024 году практически не получил развития – не появилось ни новых версий, ни обновлений дизайна.

Похожая ситуация была и с гарнитурой Samsung Gear VR. Она дебютировала в 2015 году в партнерстве с Oculus, но уже через несколько лет поддержка прекратилась. К 2020 году компания полностью закрыла сервисы для этого продукта.

Еще один пример – домашний робот Samsung Ballie, который годами демонстрировали на выставках, но так и не выпустили. По последним данным, проект могли вообще отменить.

Эти случаи создают впечатление, что Samsung часто запускает перспективные продукты, но не поддерживает их достаточно долго. Из-за этого пользователи могут осторожно относиться к новым категориям устройств компании.

Как пишет The Verge, партнерство с Google и использование Android XR и Galaxy AI выглядят перспективно, но само по себе это не гарантирует успеха. Важнее системный подход к развитию продукта – регулярные обновления, новые модели и четкая стратегия.

На этом фоне Ray-Ban Meta выглядят более привлекательно. Они доступны в различных вариантах оправ, постоянно обновляются, а новые поколения не заменяют старые полностью, а дополняют линейку. Это создает ощущение стабильности и развития.

Samsung имеет все ресурсы для создания сильной экосистемы для создания сильной экосистемы – это видно на примере смартфонов Galaxy. Но вне этого сегмента компания пока не смогла повторить тот же успех.

Именно поэтому будущие смартокуляры могут оказаться в категории "рискованных покупок". Без долгосрочной поддержки даже технологически интересный продукт может быстро потерять актуальность, тогда как конкуренты продолжают развивать свои решения.