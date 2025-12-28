Почему огромное Солнце считают карликовой звездой и что это вообще значит

Солнце является крупнейшим объектом в нашей системе, однако ученые официально классифицируют его как карликовую звезду. Несмотря на колоссальные размеры, более чем в сто раз превышающие земные, наша звезда относится к категории G2V. Но что это значит и насколько большими бывают звезды?

Статус нашего Солнца определяет место звезды среди миллиардов других светил в космосе и указывает на текущий этап жизненного пути, который длится уже миллиарды лет, объясняет 24 Канал.

Как астрономы определяют характеристики и судьбу Солнца?

Технически Солнце считается звездой главной последовательности типа G, где индекс "V" прямо указывает на статус карлика, как объясняет издание Live Science профессор астрономии Университета Иллинойса Тони Вонг.

Эту систему наименований ввел датский астроном Эйнар Герцшпрунг, который разделил небесные тела на "гигантов" и "карликов" в зависимости от их яркости и цвета. Поскольку Солнце по параметрам ближе к тусклым звездам, чем к настоящим великанам, оно попало во вторую группу.

Диаметр Солнца составляет около 1,4 миллиона километров. Температурный режим звезд класса G колеблется в пределах 5125 – 5725 градусов Цельсия, а поверхность Солнца разогрета примерно до 5525 градусов Цельсия.

Интересно, что хотя мы привыкли видеть светило желтым из-за рассеивания света в атмосфере Земли, его истинный цвет – белый. Больше всего же излучения энергии происходит в зеленых длинах волн.

Масса звезд главной последовательности непосредственно влияет на их окраску: более массивные светила имеют голубой цвет, а менее массивные – оранжевый или красный.

Масса объектов класса G варьируется от 90% до 110% массы Солнца. Внутри звезды постоянно происходят ядерные реакции, где водород превращается в гелий, что высвобождает огромное количество энергии.

Солнце по сравнению с другими звездами – смотрите видео:

Что произойдет с нашим Солнцем в будущем?

Сейчас Солнце постепенно меняется и уже увеличилось на 10% с момента своего появления. Однако статус карлика оно будет сохранять еще примерно 5 миллиардов лет.

Когда запасы водорода исчерпаются, звезда начнет расширяться и превратится в красного гиганта. В этот период Солнце поглотит орбиту Венеры, а возможно, и Земли, при этом температура его поверхности снизится, а цвет станет красным.

Эта классификация подобна спортивным категориям: даже если атлет является сильнейшим в своей группе, он все равно остается в пределах своей весовой категории по сравнению с настоящими тяжеловесами космоса.