Статус нашого Сонця визначає місце зорі серед мільярдів інших світил у космосі та вказує на поточний етап життєвого шляху, який триває вже мільярди років, пояснює 24 Канал.

Як астрономи визначають характеристики та долю Сонця?

Технічно Сонце вважається зіркою головної послідовності типу G, де індекс "V" прямо вказує на статус карлика, як поясним виданню Live Science професор астрономії Університету Іллінойса Тоні Вонг.

Цю систему найменувань запровадив данський астроном Ейнар Герцшпрунг, який розділив небесні тіла на "гігантів" та "карликів" залежно від їхньої яскравості та кольору. Оскільки Сонце за параметрами ближче до тьмяних зірок, ніж до справжніх велетнів, воно потрапило до другої групи.

Діаметр Сонця становить близько 1,4 мільйона кілометрів. Температурний режим зірок класу G коливається в межах 5125 – 5725 градусів Цельсія, а поверхня Сонця розігріта приблизно до 5525 градусів Цельсія.

Цікаво, що хоча ми звикли бачити світило жовтим через розсіювання світла в атмосфері Землі, його справжній колір – білий. Найбільше ж випромінювання енергії відбувається у зелених довжинах хвиль.

Маса зірок головної послідовності безпосередньо впливає на їхнє забарвлення: масивніші світила мають блакитний колір, а менш масивні – помаранчевий або червоний.

Маса об'єктів класу G варіюється від 90% до 110% маси Сонця. Усередині зірки постійно відбуваються ядерні реакції, де водень перетворюється на гелій, що вивільняє величезну кількість енергії.

Що відбудеться з нашим Сонцем в майбутньому?

Наразі Сонце поступово змінюється і вже збільшилося на 10% з моменту своєї появи. Проте статус карлика воно зберігатиме ще приблизно 5 мільярдів років.

Коли запаси водню вичерпаються, зірка почне розширюватися і перетвориться на червоного гіганта. У цей період Сонце поглине орбіту Венери, а можливо, і Землі, при цьому температура його поверхні знизиться, а колір стане червоним.

Ця класифікація подібна до спортивних категорій: навіть якщо атлет є найсильнішим у своїй групі, він все одно залишається в межах своєї вагової категорії порівняно зі справжніми важковаговиками космосу.