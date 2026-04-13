Про це пише Space.com з посиланням на новий звіт.

Що станеться, якщо Сонце вдарить по Землі на повну?

Космічна погода – це не абстрактне поняття для науковців, а реальний фактор ризику для технологічного світу. Йдеться про процеси на Сонці, які впливають на Землю: від радіозатемнень до геомагнітних бур і потоків високоенергетичних частинок.

У січні 2026 року британська організація Science and Technology Facilities Council оприлюднила детальний звіт про можливий "найгірший сценарій" космічної погоди. Йдеться не про катастрофу раз на мільйон років, а про подію, яка може траплятися приблизно раз на 100 – 200 років.

Документ описує наслідки такого сценарію для наземної інфраструктури – від енергосистем до зв'язку.

Удар по енергетиці

Під час сильних геомагнітних бур у лініях електропередач виникають додаткові струми. Якщо їхня сила перевищує допустимі межі, це може призвести до аварійного відключення мереж і масштабних блекаутів.

Крім того, трансформатори можуть отримати пошкодження або почати швидше зношуватися. У результаті навіть після завершення бурі енергосистема залишатиметься ослабленою ще місяці або роки.

Подібні наслідки вже спостерігалися раніше: наприклад, під час потужної сонячної активності у 2003 році перебої з електропостачанням фіксували у Швеції та ПАР.

Супутники під загрозою

Один із найшвидших ударів припаде на орбіту. Супутники, які забезпечують GPS, зв'язок і прогноз погоди, особливо чутливі до сонячної активності.

Потоки заряджених частинок можуть пошкоджувати електроніку на борту і поступово знижувати ефективність сонячних панелей. У найгірших випадках супутники можуть повністю вийти з ладу.

Ще один ефект – розширення атмосфери Землі під впливом рентгенівського випромінювання. Це збільшує опір для супутників, змушуючи їх втрачати висоту і навіть згоряти в атмосфері.

Подібний випадок уже стався у 2022 році, коли через підвищену сонячну активність з орбіти зійшли десятки супутників SpaceX Starlink.

Збої зв'язку і навігації

Сучасний світ буквально пронизаний радіосигналами – від мобільного зв'язку до авіації. Але під час сильних сонячних спалахів ситуація різко змінюється.

Сонце саме починає генерувати радіохвилі, які "глушать" сигнали на Землі. Це особливо небезпечно для систем, що працюють із слабкими сигналами – наприклад, GPS або радари.

Такі збої можуть тривати близько години на освітленій частині планети. Але під час геомагнітних бур ефект затягується на дні: іоносфера стає нестабільною, і сигнали перестають коректно передаватися.

У результаті можливі серйозні перебої в навігації та комунікаціях. Наприклад, у травні 2024 року сильна буря вже спричинила масштабні втрати для аграрного сектору США через збої супутникової навігації.

Окремо постраждають авіація та морський транспорт. Зв'язок у діапазонах UHF і VHF стане нестабільним, що може призвести до тимчасового припинення польотів. Додатковий ризик – підвищене радіаційне навантаження на екіпажі, особливо на великих широтах.

Не кінець світу, але серйозний виклик

Попри масштабність описаних сценаріїв, мова не йде про повний колапс цивілізації. Втім, наслідки можуть бути болючими для інфраструктури, яка критично залежить від супутників і стабільного електропостачання.

Головний позитивний момент – наука не стоїть на місці. Системи моніторингу Сонця постійно вдосконалюються, що дає більше часу на підготовку до потенційних бур.