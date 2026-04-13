Об этом пишет Space.com со ссылкой на новый отчет.

Что произойдет, если Солнце ударит по Земле на полную?

Космическая погода – это не абстрактное понятие для ученых, а реальный фактор риска для технологического мира. Речь идет о процессах на Солнце, которые влияют на Землю: от радиозатемнений до геомагнитных бурь и потоков высокоэнергетических частиц.

В январе 2026 года британская организация Science and Technology Facilities Council обнародовала подробный отчет о возможном "худшем сценарии" космической погоды. Речь идет не о катастрофе раз в миллион лет, а о событии, которое может случаться примерно раз в 100 – 200 лет.

Документ описывает последствия такого сценария для наземной инфраструктуры – от энергосистем до связи.

Удар по энергетике

Во время сильных геомагнитных бурь в линиях электропередач возникают дополнительные токи. Если их сила превышает допустимые пределы, это может привести к аварийному отключению сетей и масштабным блэкаутам.

Кроме того, трансформаторы могут получить повреждения или начать быстрее изнашиваться. В результате даже после завершения бури энергосистема будет оставаться ослабленной еще месяцы или годы.

Подобные последствия уже наблюдались ранее: например, во время мощной солнечной активности в 2003 году перебои с электроснабжением фиксировали в Швеции и ЮАР.

Спутники под угрозой

Один из самых быстрых ударов придется на орбиту. Спутники, которые обеспечивают GPS, связь и прогноз погоды, особенно чувствительны к солнечной активности.

Потоки заряженных частиц могут повреждать электронику на борту и постепенно снижать эффективность солнечных панелей. В худших случаях спутники могут полностью выйти из строя.

Еще один эффект – расширение атмосферы Земли под воздействием рентгеновского излучения. Это увеличивает сопротивление для спутников, заставляя их терять высоту и даже сгорать в атмосфере.

Подобный случай уже произошел в 2022 году, когда из-за повышенной солнечной активности с орбиты сошли десятки спутников SpaceX Starlink.

Сбои связи и навигации

Современный мир буквально пронизан радиосигналами – от мобильной связи до авиации. Но во время сильных солнечных вспышек ситуация резко меняется.

Солнце само начинает генерировать радиоволны, которые "глушат" сигналы на Земле. Это особенно опасно для систем, работающих со слабыми сигналами – например, GPS или радары.

Такие сбои могут длиться около часа на освещенной части планеты. Но во время геомагнитных бурь эффект затягивается на дни: ионосфера становится нестабильной, и сигналы перестают корректно передаваться.

В результате возможны серьезные перебои в навигации и коммуникациях. Например, в мае 2024 года сильная буря уже вызвала масштабные потери для аграрного сектора США из-за сбоев спутниковой навигации.

Отдельно пострадают авиация и морской транспорт. Связь в диапазонах UHF и VHF станет нестабильной, что может привести к временному прекращению полетов. Дополнительный риск – повышенная радиационная нагрузка на экипажи, особенно на больших широтах.

Не конец света, но серьезный вызов

Несмотря на масштабность описанных сценариев, речь не идет о полном коллапсе цивилизации. Впрочем, последствия могут быть болезненными для инфраструктуры, которая критически зависит от спутников и стабильного электроснабжения.

Главный положительный момент – наука не стоит на месте. Системы мониторинга Солнца постоянно совершенствуются, что дает больше времени на подготовку к потенциальным бурям.