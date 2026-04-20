Работник спас старые модули памяти со свалки, теперь это дорогой актив
- Работник спас серверные модули памяти от утилизации, которые теперь стоят десятки тысяч долларов из-за роста спроса на память для инфраструктуры искусственного интеллекта.
- Модули памяти не подходят для обычных ПК, но могут быть проданы на вторичном рынке, что может принести значительную сумму.
Работник одной компании спас десятки серверных модулей оперативной памяти от утилизации. Из-за резкого скачка цен на рынке эти комплектующие сегодня оценивают в десятки тысяч долларов, хотя еще недавно они почти ничего не стоили.
История началась после обновления серверов в 2024 году. Компания заменила оперативную память на новую, а старые модули решила утилизировать. Один из сотрудников забрал их перед тем, как они превратились бы в электронные отходы, и передал своему сыну. Об этом, собственно, сын написал на Reddit.
Почему списанная память внезапно стала ценной?
Речь идет о 72 модулях по 32 ГБ типа DDR4-2666 ECC RDIMM – это серверная память, которая используется в дата-центрах. На момент утилизации такие комплектующие почти не имели рыночной стоимости. По данным из сервисов отслеживания цен, в 2024 году их продавали примерно по 35 долларов за штуку, а в середине 2025 года цена опускалась даже до 29 долларов.
Ситуация кардинально изменилась в 2026 году. Из-за стремительного роста спроса на память для инфраструктуры искусственного интеллекта цены резко пошли вверх. Аналогичные модули, например от SK hynix, сейчас оцениваются примерно в 287,95 доллара за единицу. Таким образом, общая стоимость всех 72 планок превышает 20 тысяч долларов.
На фоне этого история вызвала активное обсуждение. Некоторые пользователи отметили, что подобные случаи – не редкость в крупных компаниях. После списания оборудования оно фактически теряет бухгалтерскую ценность, поэтому его могут просто выбрасывать, не задумываясь о реальной рыночной стоимости.
Один из комментаторов объяснил, что системные администраторы часто не уделяют внимания стоимости компонентов, если инфраструктура работает стабильно. В результате исправное оборудование нередко отправляют на утилизацию вместо повторного использования или тестовых сред.
Как пишет Tomshardware, у этой находки есть ограничения. Такие модули памяти не совместимы с обычными настольными компьютерами. Они нуждаются в специализированных материнских платах и процессорах серверного класса, в частности линеек Intel Xeon или AMD EPYC. Поэтому использовать их в обычном игровом ПК не получится.
Наиболее вероятный вариант – продажа на вторичном рынке. Хотя реальная цена сделки может быть ниже 20 тысяч долларов, даже частичная реализация этой партии способна принести сумму, сопоставимую со стоимостью современного топового игрового компьютера.