Apple выяснила возможную причину трещин на складном iPhone Duo

Появление трещин на внутренних экранах некоторых складных iPhone Duo связывают с дефектным материалом внутренней опорной пластины. Apple рекомендует владельцам проблемных устройств обращаться в службу поддержки для замены.

По информации китайских инсайдеров Ice Universe и Kang, проблема может быть связана с некачественными материалами, которые один из поставщиков использовал при производстве компонентов складного механизма iPhone Duo. Речь идет о внутренней опорной пластине, которая поддерживает дисплей при открывании и закрывании смартфона. Об этом пишет Ubergizmo.

Что стало причиной повреждения экранов

По предварительной версии, дефектный компонент создает чрезмерное механическое давление на соседние элементы конструкции. В результате опорная часть механизма может повреждаться, что приводит к появлению трещин на дисплее.

Если эта информация подтвердится, проблема будет касаться отдельных производственных партий, а не принципиальной ошибки в конструкции складного смартфона. Инсайдеры также утверждают, что Apple может выявлять потенциально проблемные устройства по серийным номерам. Однако компания пока официально не подтвердила причину неисправности. Поэтому версию о дефектных материалах следует рассматривать как предварительную информацию, а не как установленный факт.

Поставщик компонентов отрицает причастность

Одним из производителей компонентов складного механизма является южнокорейская компания Fine M-Tec. Она выступила с заявлением, в котором опровергла, что ее продукция стала причиной повреждений дисплеев.

Представители производителя подчеркнули, что сообщаемые проблемы не связаны с дефектами поставляемых им компонентов. Также компания предупредила о возможности принятия юридических мер в отношении тех, кто распространяет неподтвержденные обвинения. В то же время нет официального подтверждения того, что именно Fine M-Tec изготовила детали из дефектных партий. Компания Apple также не называла поставщика, ответственного за возможную неисправность.

Apple предлагает замену неисправных смартфонов

О проблеме с внутренними дисплеями iPhone Duo стало известно в конце октября 2026 года, когда владельцы начали публиковать фотографии и видео поврежденных экранов. В некоторых случаях трещины появлялись вскоре после начала использования устройства.

26 октября Apple официально подтвердила наличие неисправности, затрагивающей небольшое количество смартфонов. Компания рекомендовала владельцам проблемных устройств обращаться в AppleCare для получения замены.

По данным Reuters, Apple согласилась заменять неисправные смартфоны, но не объявляла о масштабном отзыве всей продукции. По состоянию на 10 ноября 2026 года компания также не обнародовала полный перечень серийных номеров потенциально проблемных устройств.