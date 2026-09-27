Почему вентилятор вашего ноутбука так громко шумит и как это исправить
Ноутбуки могут издавать громкий гул во время игр или работы, что часто пугает пользователей. На самом деле шум системы охлаждения обычно свидетельствует о нормальной работе системы под нагрузкой, но бывают случаи, когда стоит обратиться в сервисный центр.
Почему ноутбук начинает шуметь во время работы
Шумная работа системы охлаждения чаще всего связана с высокой нагрузкой на центральный и графический процессоры. Когда вы запускаете ресурсоемкие игры, особенно с включенным трассированием лучей, кулеры начинают вращаться с максимальной скоростью. Это необходимо для быстрого отвода тепла и предотвращения перегрева и аварийного отключения устройства, пишет 24 Канал.
Подобная ситуация возникает при обработке 4K-видео или выполнении других ресурсоемких задач на рабочих станциях. Например, мощный игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 в режиме Turbo может издавать шум уровнем более 50 децибел. Но интенсивная работа кулеров при выполнении сложных задач – вполне безопасное и нормальное явление, которое защищает электронные компоненты от перегрева.
Когда громкий шум является признаком неисправности
Беспокойство должна вызывать ситуация, когда вентиляторы работают на максимальных оборотах во время простых действий – например, при переключении вкладок в браузере. Если процессор и видеокарта не загружены, но ноутбук продолжает гудеть, причиной может быть скопившаяся пыль. Ворсинки и грязь оседают на лопастях кулера и перекрывают путь воздушному потоку. В таком случае стоит отнести гаджет в сервисный центр, где специалисты снимут нижнюю крышку и очистят систему сжатым воздухом.
Еще более опасным симптомом являются посторонние звуки: стук, треск или гудение. Такие шумы свидетельствуют о повреждении внутреннего подшипника кулера. Неисправный вентилятор не обеспечивает надлежащего охлаждения, что приводит к постоянным сбоям в работе системы.
Если же ничего из вышеперечисленного к вам не относится, то вероятной причиной может быть вредоносное программное обеспечение. Часто при работе с нелицензионным контентом или на сомнительных сайтах можно подцепить вирус-майнер, который в фоновом режиме начинает нагружать систему для майнинга криптовалют. В таком случае имеет смысл воспользоваться антивирусными программами и проверить компьютер.
Как уменьшить шум кулера ноутбука
Существует несколько эффективных способов сделать работу устройства тише без ущерба для производительности:
- Изменение режима питания. В настройках Windows можно перейти в раздел "Система", выбрать "Питание и аккумулятор" и установить режим "Наилучшая энергоэффективность". Это снизит нагрузку на систему.
- Использование фирменного ПО. Фирменные утилиты от производителей ноутбуков позволяют вручную регулировать скорость вращения кулеров. Например, в программе Armoury Crate для устройств ASUS можно быстро активировать тихий профиль Quiet.
- Оптимизация настроек в играх. Снижение графических параметров, отключение трассировки лучей и ограничение частоты кадров до 60 кадров в секунду существенно уменьшают нагрузку на видеокарту.
- Правильное расположение. Не ставьте ноутбук на кровать, одеяло или колени, так как это перекрывает вентиляционные отверстия. Ставьте гаджет только на твердую ровную поверхность. Кроме того, в жаркую летнюю погоду вентиляторам приходится работать активнее из-за высокой температуры вокруг.
Контроль состояния системы охлаждения и своевременная профилактика помогут сохранить ваше устройство в рабочем состоянии на долгие годы.