Почему ноутбук начинает шуметь во время работы

Шумная работа системы охлаждения чаще всего связана с высокой нагрузкой на центральный и графический процессоры. Когда вы запускаете ресурсоемкие игры, особенно с включенным трассированием лучей, кулеры начинают вращаться с максимальной скоростью. Это необходимо для быстрого отвода тепла и предотвращения перегрева и аварийного отключения устройства, пишет 24 Канал.

Подобная ситуация возникает при обработке 4K-видео или выполнении других ресурсоемких задач на рабочих станциях. Например, мощный игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 в режиме Turbo может издавать шум уровнем более 50 децибел. Но интенсивная работа кулеров при выполнении сложных задач – вполне безопасное и нормальное явление, которое защищает электронные компоненты от перегрева.

Когда громкий шум является признаком неисправности

Беспокойство должна вызывать ситуация, когда вентиляторы работают на максимальных оборотах во время простых действий – например, при переключении вкладок в браузере. Если процессор и видеокарта не загружены, но ноутбук продолжает гудеть, причиной может быть скопившаяся пыль. Ворсинки и грязь оседают на лопастях кулера и перекрывают путь воздушному потоку. В таком случае стоит отнести гаджет в сервисный центр, где специалисты снимут нижнюю крышку и очистят систему сжатым воздухом.

Еще более опасным симптомом являются посторонние звуки: стук, треск или гудение. Такие шумы свидетельствуют о повреждении внутреннего подшипника кулера. Неисправный вентилятор не обеспечивает надлежащего охлаждения, что приводит к постоянным сбоям в работе системы.

Если же ничего из вышеперечисленного к вам не относится, то вероятной причиной может быть вредоносное программное обеспечение. Часто при работе с нелицензионным контентом или на сомнительных сайтах можно подцепить вирус-майнер, который в фоновом режиме начинает нагружать систему для майнинга криптовалют. В таком случае имеет смысл воспользоваться антивирусными программами и проверить компьютер.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как уменьшить шум кулера ноутбука

Существует несколько эффективных способов сделать работу устройства тише без ущерба для производительности:

Изменение режима питания . В настройках Windows можно перейти в раздел "Система", выбрать "Питание и аккумулятор" и установить режим "Наилучшая энергоэффективность". Это снизит нагрузку на систему.

. В настройках Windows можно перейти в раздел "Система", выбрать "Питание и аккумулятор" и установить режим "Наилучшая энергоэффективность". Это снизит нагрузку на систему. Использование фирменного ПО . Фирменные утилиты от производителей ноутбуков позволяют вручную регулировать скорость вращения кулеров. Например, в программе Armoury Crate для устройств ASUS можно быстро активировать тихий профиль Quiet.

. Фирменные утилиты от производителей ноутбуков позволяют вручную регулировать скорость вращения кулеров. Например, в программе Armoury Crate для устройств ASUS можно быстро активировать тихий профиль Quiet. Оптимизация настроек в играх . Снижение графических параметров, отключение трассировки лучей и ограничение частоты кадров до 60 кадров в секунду существенно уменьшают нагрузку на видеокарту.

. Снижение графических параметров, отключение трассировки лучей и ограничение частоты кадров до 60 кадров в секунду существенно уменьшают нагрузку на видеокарту. Правильное расположение. Не ставьте ноутбук на кровать, одеяло или колени, так как это перекрывает вентиляционные отверстия. Ставьте гаджет только на твердую ровную поверхность. Кроме того, в жаркую летнюю погоду вентиляторам приходится работать активнее из-за высокой температуры вокруг.

Контроль состояния системы охлаждения и своевременная профилактика помогут сохранить ваше устройство в рабочем состоянии на долгие годы.