Чому ноутбук починає шуміти під час роботи
Гучна робота системи охолодження найчастіше пов'язана із високим навантаженням на центральний та графічний процесори. Коли ви запускаєте вимогливі ігри, особливо з увімкненим трасуванням променів, кулери починають обертатися з максимальною швидкістю. Це необхідно для швидкого відведення тепла та запобігання перегріву й аварійному вимкненню пристрою, пише 24 Канал.
Схожа ситуація виникає під час обробки 4K-відео або виконання інших ресурсоємних завдань на робочих станціях. Наприклад, потужний ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 у режимі Turbo може видавати шум рівнем понад 50 децибелів. Але інтенсивна робота кулерів під час важких завдань є цілком безпечним та нормальним явищем, яке захищає електронні компоненти від згоряння.
Коли гучний шум є ознакою несправності
Занепокоєння має викликати ситуація, коли вентилятори працюють на максимальних обертах під час простих дій – наприклад, при перемиканні вкладок у браузері. Якщо процесор та відеокарта не завантажені, але ноутбук продовжує гудіти, причиною може бути накопичений пил. Ворсинки та бруд осідають на лопатях кулера і перекривають шлях повітряному потоку. У такому разі варто віднести гаджет до сервісного центру, де фахівці знімуть нижню кришку й очистять систему стисненим повітрям.
Ще небезпечнішим симптомом є сторонні звуки: торохтіння, тріскотіння або гудіння. Такі шуми свідчать про пошкодження внутрішнього підшипника кулера. Несправний вентилятор не забезпечує належного охолодження, що призводить до постійних збоїв у роботі системи.
Якщо ж нічого з цього не про вас, то ймовірною причиною може бути вірусне програмне забезпечення. Часто з неліцензійним контентом або на сумнівних сайтах можна підхопити вірус-майнер, який у фоновому режимі починає навантажувати систему для майнінгу криптовалют. В такому випадку є сенс скористатися антивірусними програмами й перевірити комп'ютер.
Як зменшити шум кулера ноутбука
Існує кілька ефективних способів зробити роботу пристрою тихішою без шкоди для продуктивності:
- Зміна режиму живлення. У налаштуваннях Windows можна перейти в розділ "Система", обрати "Живлення та акумулятор" і встановити режим "Краща енергоефективність". Це знизить навантаження на систему.
- Використання фірмового софту. Фірмові утиліти від виробників ноутбуків дають змогу вручну регулювати швидкість обертання кулерів. Наприклад, у програмі Armoury Crate для пристроїв ASUS можна швидко активувати тихий профіль Quiet.
- Оптимізація налаштувань в іграх. Зниження графічних параметрів, вимкнення трасування променів та обмеження частоти кадрів до 60 кадрів на секунду суттєво зменшують навантаження на відеокарту.
- Правильне розташування. Не ставте ноутбук на ліжко, ковдру або коліна, оскільки це перекриває вентиляційні отвори. Ставте гаджет лише на тверду плоску поверхню. Крім того, у спекотну літню погоду вентиляторам доводиться працювати активніше через високу температуру довкола.
Контроль стану системи охолодження та вчасна профілактика допоможуть зберегти ваш пристрій у робочому стані на довгі роки.