Чому ноутбук починає шуміти під час роботи

Гучна робота системи охолодження найчастіше пов'язана із високим навантаженням на центральний та графічний процесори. Коли ви запускаєте вимогливі ігри, особливо з увімкненим трасуванням променів, кулери починають обертатися з максимальною швидкістю. Це необхідно для швидкого відведення тепла та запобігання перегріву й аварійному вимкненню пристрою, пише 24 Канал.

Схожа ситуація виникає під час обробки 4K-відео або виконання інших ресурсоємних завдань на робочих станціях. Наприклад, потужний ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 у режимі Turbo може видавати шум рівнем понад 50 децибелів. Але інтенсивна робота кулерів під час важких завдань є цілком безпечним та нормальним явищем, яке захищає електронні компоненти від згоряння.

Коли гучний шум є ознакою несправності

Занепокоєння має викликати ситуація, коли вентилятори працюють на максимальних обертах під час простих дій – наприклад, при перемиканні вкладок у браузері. Якщо процесор та відеокарта не завантажені, але ноутбук продовжує гудіти, причиною може бути накопичений пил. Ворсинки та бруд осідають на лопатях кулера і перекривають шлях повітряному потоку. У такому разі варто віднести гаджет до сервісного центру, де фахівці знімуть нижню кришку й очистять систему стисненим повітрям.

Ще небезпечнішим симптомом є сторонні звуки: торохтіння, тріскотіння або гудіння. Такі шуми свідчать про пошкодження внутрішнього підшипника кулера. Несправний вентилятор не забезпечує належного охолодження, що призводить до постійних збоїв у роботі системи.

Якщо ж нічого з цього не про вас, то ймовірною причиною може бути вірусне програмне забезпечення. Часто з неліцензійним контентом або на сумнівних сайтах можна підхопити вірус-майнер, який у фоновому режимі починає навантажувати систему для майнінгу криптовалют. В такому випадку є сенс скористатися антивірусними програмами й перевірити комп'ютер.

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Як зменшити шум кулера ноутбука

Існує кілька ефективних способів зробити роботу пристрою тихішою без шкоди для продуктивності:

Зміна режиму живлення . У налаштуваннях Windows можна перейти в розділ "Система", обрати "Живлення та акумулятор" і встановити режим "Краща енергоефективність". Це знизить навантаження на систему.

. У налаштуваннях Windows можна перейти в розділ "Система", обрати "Живлення та акумулятор" і встановити режим "Краща енергоефективність". Це знизить навантаження на систему. Використання фірмового софту . Фірмові утиліти від виробників ноутбуків дають змогу вручну регулювати швидкість обертання кулерів. Наприклад, у програмі Armoury Crate для пристроїв ASUS можна швидко активувати тихий профіль Quiet.

. Фірмові утиліти від виробників ноутбуків дають змогу вручну регулювати швидкість обертання кулерів. Наприклад, у програмі Armoury Crate для пристроїв ASUS можна швидко активувати тихий профіль Quiet. Оптимізація налаштувань в іграх . Зниження графічних параметрів, вимкнення трасування променів та обмеження частоти кадрів до 60 кадрів на секунду суттєво зменшують навантаження на відеокарту.

. Зниження графічних параметрів, вимкнення трасування променів та обмеження частоти кадрів до 60 кадрів на секунду суттєво зменшують навантаження на відеокарту. Правильне розташування. Не ставте ноутбук на ліжко, ковдру або коліна, оскільки це перекриває вентиляційні отвори. Ставте гаджет лише на тверду плоску поверхню. Крім того, у спекотну літню погоду вентиляторам доводиться працювати активніше через високу температуру довкола.

Контроль стану системи охолодження та вчасна профілактика допоможуть зберегти ваш пристрій у робочому стані на довгі роки.