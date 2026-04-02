Высадки на Луну не будет: почему астронавты Artemis 2 только облетят спутник

Миссия Artemis 2 – это первый за более чем 50 лет полет людей к окрестностям Луны. Впрочем, несмотря на историчность события, астронавты не будут высаживаться на поверхность спутника. Причина – в стратегии NASA и технических ограничениях нынешнего этапа программы.

Цикл миссий Artemis предусматривает несколько полетов перед высадкой на Луну. Artemis 2, хоть и пилотируемая миссия, однако спутник астронавты увидят только из иллюминатора корабля Orion, и на это есть веские причины, объясняет NASA.

Почему Artemis 2 не предусматривает посадки на Луну?

Если коротко, то миссия Artemis 2 – это не финальная цель, а ключевой шаг в большом плане возвращения человечества на Луну. NASA выбрало постепенную стратегию, где каждый запуск проверяет отдельные критически важные системы перед тем, как рисковать посадкой людей.

В рамках второго полета Artemis четыре астронавта – Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Гансен – совершат 10-дневный полет вокруг Луны на корабле Orion. Это будет первый пилотируемый полет в этом направлении со времен миссии Apollo 17 в 1972 году.

Экипаж Artemis 2: Виктор Гловер, Рид Вайзман, Кристина Кох, Джереми Хенсен / Фото NASA

Важный факт! Сам Orion не способен осуществлять посадку на поверхность – он создан только для транспортировки экипажа.

Фактически Artemis 2 – это первый пункт генеральной репетиции. Впервые в реальных условиях дальнего космоса будут проверяться системы жизнеобеспечения, управления кораблем и взаимодействие экипажа. Перед тем, как отправиться к Луне, астронавты даже протестируют маневры на околоземной орбите, объясняет Space.com.

После успешного беспилотного полета Artemis 1 в 2022 году эта миссия является следующим логическим этапом – уже с людьми на борту. Ее главная задача – доказать, что все системы работают стабильно и безопасно.

Экипаж Artemis 2 внутри корабля Orion / Фото NASA

Что мешает высадке уже сейчас?

На самом деле все банально просто – NASA не имеет готовой технологии высадки людей на Луну. Для этого нужен целый отдельный модуль, который сейчас называется Human Landing System. Пока его только разрабатывают частные компании, в частности SpaceX и Blue Origin.

Одной из таких систем для высадки на поверхность Луны может стать проект Starship. SpaceX работает над специальной версией корабля, который должен доставить астронавтов на спутник.

SpaceX HLS должна обеспечить высадку людей на Луну / Фото SpaceX

Впрочем, корабль пока проходит испытания, и даже несмотря на заметный прогресс NASA все еще обеспокоено темпами разработки и необходимостью многочисленных запусков для подготовки к реальной миссии.

Параллельно существуют проблемы и с самим Orion. После полета Artemis 1 оказалось, что теплозащита корабля ведет себя не так, как ожидалось: во время входа в атмосферу было зафиксировано более 100 аномальных зон повреждения. Из-за этого NASA вынуждено корректировать траекторию возвращения для Artemis 2 вместо полной замены защиты.

Как изменились планы программы Artemis?

Ранее уже следующая миссия Artemis 3 должна была стать исторической высадкой на Луну, однако NASA недавно изменила архитектуру всей лунной программы и сместила сроки, фактически отменив высадку в рамках Artemis 3.

Так что теперь Artemis 3 больше не предусматривает посадки – вместо этого миссия сосредоточится на отработке стыковки между Orion и лунными модулями на орбите Земли.

Изначально планировалось вернуть людей на Луну еще в 2024 году. Но из-за технических задержек, проблемы со скафандрами и сложность разработки посадочных систем эти сроки оказались нереалистичными.

Сейчас план выглядит так: Artemis 2 – пилотируемый облет Луны;

Artemis 3 – тестирование стыковки и подготовка к посадке;

Artemis 4 – первая высадка астронавтов (не ранее 2028 года).

Большая цель NASA

Программа Artemis имеет значительно более широкие амбиции, чем просто повторение достижений Apollo. Речь идет о создании постоянного присутствия человека на Луне, развитие научных исследований и подготовку к полетам на Марс. Это уже не просто задача, которую мы делаем "не потому, что это просто, а потому, что это трудно" – это совершенно новые амбициозные цели человечества, как вида, исследующего новые горизонты.

Ну и, конечно же, эта программа является частью геополитического соревнования – США стремятся закрепить свои правила игры в окололунном пространстве, в частности через соглашения Artemis Accords (кстати, Украина является подписантом этих соглашений и партнером).

Artemis 2 в этом контексте – критически важный этап. Без него следующие, более сложные миссии просто невозможны.