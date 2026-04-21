ИИ заполонил один из крупнейших стримингов – почти половина новых треков там искусственные

Стриминговый сервис Deezer сообщил, что почти половина всех новых треков на платформе создается искусственным интеллектом. При этом такая музыка почти не набирает прослушиваний, что подчеркивает разрыв между объемом контента и реальным интересом аудитории.

Deezer обнародовал новые данные о стремительном росте музыки, созданной искусственным интеллектом. По оценкам платформы, такие треки уже составляют около 44% всех ежедневных загрузок. В среднем это примерно 75 тысяч новых композиций ежедневно, что свидетельствует о резком ускорении производства контента. Об этом пишет Ubergizmo.

Смотрите также Будущее без ошибок: как украинское правительство доверило проверку своих постановлений алгоритмам ИИ

Почему AI-музыки становится больше, но ее мало слушают?

Основным драйвером этого роста стали генеративные сервисы вроде Suno и Udio, которые позволяют быстро создавать музыку без участия человека. Благодаря таким инструментам рынок буквально заполняется новыми треками, созданными алгоритмами.

Несмотря на это, реальная заинтересованность слушателей остается низкой. По статистике Deezer, AI-композиции обеспечивают лишь от 1% до 3% всех прослушиваний. Это означает, что большинство пользователей и дальше предпочитает музыку, созданную людьми.

Чтобы защитить свою экосистему, платформа начала активно ограничивать влияние такого контента. Deezer исключает AI-треки из своих рекомендательных алгоритмов и редакционных плейлистов. Кроме того, компания ввела политику демонетизации – авторы подобного контента не получают дохода от прослушиваний.

Такие меры направлены на борьбу с так называемым называемым стриминг-фродом. Речь идет о схемах, когда злоумышленники используют ботов для накрутки прослушиваний AI-музыки и получения роялти.

Рост доли AI-контента происходит очень быстро. Если в 2025 году он составлял около 28% всех загрузок, то уже в начале 2026 года превысил 40%. Deezer при этом остается одной из немногих платформ, которая открыто маркирует и отслеживает музыку, созданную искусственным интеллектом.

Как пишет Music business worldwide, ранее в этом году сервис уже проводил масштабную кампанию демонетизации после того, как обнаружил большое количество AI-треков, связанных с мошенническими схемами заработка.

Ситуация на рынке показывает четкий контраст. С одной стороны, объем контента, созданного ИИ, быстро растет и уже доминирует по количеству. С другой – интерес слушателей и дальше сосредоточен на музыке, созданной людьми. Это создает новый вызов для индустрии, которая вынуждена балансировать между технологическими возможностями и поддержкой авторов.