Под японским супервулканом Кикай обнаружены новые запасы магмы

Подводная кальдера Кикай у берегов Японии постепенно накапливает свежую магму спустя тысячи лет после одного из самых мощных извержений голоцена. Это открытие может помочь понять, как восстанавливаются магматические резервуары Йеллоустоуна и Тобы.

Ученые из Университета Кобе обнаружили под кальдерой Кикай значительный резервуар, содержащий большую долю магмы. Эта вулканическая система расположена преимущественно под водой у берегов Японии. Примерно 7300 лет назад здесь произошло одно из крупнейших известных извержений голоцена – геологической эпохи, начавшейся около 11 700 лет назад и продолжающейся до сих пор. Об этом пишет Sciencedaily.

Под японским супервулканом обнаружили большой резервуар магмы

После масштабных извержений полость под вулканом может частично обрушиться, образуя широкое углубление – кальдеру. Однако до сих пор ученые недостаточно понимают, как такие системы вновь накапливают огромные объемы магмы, необходимые для новых мощных извержений.

"Чтобы понять, как происходят извержения гигантских кальдер, мы должны выяснить, как могут накапливаться такие большие объемы магмы", – пояснил геофизик Университета Кобе Нобукадзу Сеама.

Как исследователи изучали магму под океанским дном

Команда Университета Кобе совместно с Японским агентством морских и земных наук и технологий (JAMSTEC) провела сейсмические исследования подводной части вулканической системы.

Для этого ученые использовали массивы пневматических пушек, которые создавали сейсмические импульсы. Волны проходили сквозь земную кору, а сейсмометры на дне океана регистрировали их движение. Поскольку волны по-разному распространяются через твердые породы и участки с расплавленным материалом, исследователи смогли определить приблизительные размеры и форму подземного резервуара.

Его расположение и масштаб свидетельствуют о том, что он связан с той же системой хранения магмы, которая участвовала в древнем извержении.

Дополнительные доказательства были получены благодаря исследованию лавового купола, который формировался в центральной части кальдеры примерно в течение последних 3900 лет. Химический состав материала этого купола отличается от состава пород, выброшенных во время древнего извержения.

По мнению исследователей, это означает, что магма под кальдерой, вероятно, не оставалась там неизменной со времен катастрофы, а пополнялась новыми порциями расплавленной породы из более глубоких слоев Земли.

Что это открытие говорит о Йеллоустоуне и Тобе

Результаты исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, могут помочь объяснить процессы накопления магмы и в других больших вулканических системах, в частности в Йеллоустоуне в США и Тобе в Индонезии.

Предложенная модель предполагает, что после мощного извержения новая магма постепенно поступает в уже существующий подземный резервуар. Изучение этого процесса может помочь ученым лучше понимать долгосрочные циклы вулканической активности и определять признаки возможных будущих извержений.

В то же время накопление свежей магмы под Кикай не означает, что новое катастрофическое извержение неизбежно или ожидается в ближайшее время. Исследователи планируют совершенствовать сейсмические методы, чтобы более подробно изучать движение магмы и развивать способы мониторинга больших вулканических систем.