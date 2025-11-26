Лучшие смартфоны к Черной пятнице: на какие модели стоит обратить внимание

Черная пятница - один из лучших моментов для покупки смартфона. Украинские магазины уже предлагают выгодные акции и заметные скидки на флагманские, прошлогодние топовые и бюджетные модели. Именно сейчас можно обновить устройство с максимальной выгодой для бюджета и получить мощные возможности в компактном корпусе.

Почему выбрать сейчас: Флагманские смартфоны традиционно остаются технологическими лидерами рынка – именно они первыми получают мощные процессоры, передовые камеры, качественные дисплеи и длинную поддержку обновлений. Во время больших распродаж их высокая цена становится заметно привлекательнее: ритейлеры часто делают скидки именно на актуальные модели, уменьшая стоимость на несколько тысяч гривен. Это позволяет получить устройство высокого класса за значительно меньшие деньги, чем обычно, и одновременно быть уверенным, что смартфон останется актуальным еще не один год. Об этом рассказывает 24 Канал.

Какие смартфоны выгодно покупать во время Черной пятницы?

Чтобы облегчить выбор среди десятков предложений, 24 канал подобрал подборку лучших флагманов, на которые стоит обратить внимание во время Черной пятницы. Все эти модели отличаются топовыми характеристиками, долговременной поддержкой и ощутимыми скидками именно сейчас. Вот лучшие флагманы, которые стоит рассмотреть.

Apple iPhone 17 Pro Max – топовый iPhone с мощной камерой и плавной работой iOS. Большой экран и премиальные материалы делают его универсальным решением. Фото Apple

Apple iPhone 17 Pro Max Apple iPhone 17 Pro – немного компактнее флагман с мощными характеристиками, стабильной поддержкой и высокой производительностью.

Samsung Galaxy S24 Ultra – один из лучших Android-флагманов с отличной камерой, экраном и высокой производительностью.

Samsung Galaxy S25+ – новейший флагман с топовой начинкой, большим объемом памяти и современными AI-функциями.

Флагманские модели чаще всего впереди технологий и гарантированно получают обновления – идеально для тех, кто планирует пользоваться телефоном длительное время.

Прошлогодние топовые модели – выгодные покупки

Прошлогодние топовые устройства часто существенно падают в цене во время распродаж, но при этом сохраняют большинство преимуществ современных флагманов. Как пишет РБК-Украина, многие из них все еще предлагают мощные процессоры, качественные экраны, премиальную сборку и камеры, способные снимать на уровне с новыми моделями. Для пользователей, которые хотят получить флагманский опыт без переплаты за самый свежий релиз, именно такие смартфоны становятся самым выгодным вариантом. В период больших скидок их стоимость может уменьшаться на тысячи гривен, что делает покупку еще более привлекательной.

Google Pixel 9 – флагман Google с отличной камерой, "чистым" Android и регулярными обновлениями Фото Google

Samsung Galaxy S23 – хорошо сбалансированный смартфон прошлого поколения с высокой производительностью и камерой премиум-уровня.

Средний и бюджетный уровень – оптимальный баланс

Бюджетные и средние модели во время Черной пятницы традиционно получают самые большие скидки, иногда даже более существенные, чем флагманы. Благодаря этому именно этот сегмент становится самым привлекательным для широкого круга покупателей, которые хотят получить современный смартфон с хорошей камерой, качественным дисплеем и стабильной автономностью за минимально возможную цену. Такие устройства часто закрывают все ежедневные потребности - от соцсетей и стриминга до мобильных игр среднего уровня - и при этом остаются доступными для большинства пользователей. Вот подборка лучших отборных смартфонов.