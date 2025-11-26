Кращі смартфони до Чорної пʼятниці: на які моделі варто звернути увагу

Чорна пʼятниця – один із найкращих моментів для покупки смартфона. Українські магазини вже пропонують вигідні акції та помітні знижки на флагманські, минулорічні топові та бюджетні моделі. Саме зараз можна оновити пристрій із максимальною вигодою для бюджету та отримати потужні можливості у компактному корпусі.

Чому обрати зараз: Флагманські смартфони традиційно залишаються технологічними лідерами ринку – саме вони першими отримують найпотужніші процесори, передові камери, найякісніші дисплеї та найдовшу підтримку оновлень. Під час великих розпродажів їхня висока ціна стає помітно привабливішою: рітейлери часто роблять знижки саме на актуальні моделі, зменшуючи вартість на кілька тисяч гривень. Це дозволяє отримати пристрій найвищого класу за значно менші гроші, ніж зазвичай, і водночас бути впевненим, що смартфон залишиться актуальним ще не один рік. Про це розповідає 24 Канал.

Які смартфони вигідно купувати під час Чорної пʼятниці?

Щоб полегшити вибір серед десятків пропозицій, 24 канал підібрав добірку найкращих флагманів, на які варто звернути увагу під час Чорної пʼятниці. Усі ці моделі вирізняються топовими характеристиками, довготривалою підтримкою та відчутними знижками саме зараз. Ось найкращі флагмани, які варто розглянути.

Apple iPhone 17 Pro Max – топовий iPhone із потужною камерою й плавною роботою iOS. Великий екран та преміальні матеріали роблять його універсальним рішенням. Фото Apple

Apple iPhone 17 Pro – трохи компактніший флагман із потужними характеристиками, стабільною підтримкою та високою продуктивністю.

Samsung Galaxy S24 Ultra – один із найкращих Android-флагманів із чудовою камерою, екраном і високою продуктивністю.

Фото Samsung

Samsung Galaxy S25+ – новітній флагман із топовою начинкою, більшим обсягом памʼяті та сучасними AI-функціями.

Флагманські моделі найчастіше попереду технологій і гарантовано отримують оновлення – ідеально для тих, хто планує користуватися телефоном тривалий час.

Минулорічні топові моделі – вигідні покупки

Минулорічні топові пристрої часто суттєво падають у ціні під час розпродажів, але при цьому зберігають більшість переваг сучасних флагманів. Як пише РБК-Україна, багато з них все ще пропонують потужні процесори, якісні екрани, преміальну збірку та камери, здатні знімати на рівні з новими моделями. Для користувачів, які хочуть отримати флагманський досвід без переплати за найсвіжіший реліз, саме такі смартфони стають найвигіднішим варіантом. У період великих знижок їхня вартість може зменшуватися на тисячі гривень, що робить покупку ще привабливішою.

Google Pixel 9 – флагман Google із чудовою камерою, "чистим" Android та регулярними оновленнями Фото Google

Samsung Galaxy S23 – добре збалансований смартфон минулого покоління з високою продуктивністю та камерою преміум-рівня.

Середній і бюджетний рівень – оптимальний баланс

Бюджетні й середні моделі під час Чорної пʼятниці традиційно отримують найбільші знижки, інколи навіть суттєвіші, ніж флагмани. Завдяки цьому саме цей сегмент стає найпривабливішим для широкого кола покупців, які хочуть отримати сучасний смартфон із хорошою камерою, якісним дисплеєм та стабільною автономністю за мінімально можливу ціну. Такі пристрої часто закривають усі щоденні потреби — від соцмереж і стрімінгу до мобільних ігор середнього рівня — і при цьому залишаються доступними для більшості користувачів. Ось добірка найкращих добірних смартфонів.