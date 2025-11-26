Кращі смартфони до Чорної пʼятниці: на які моделі варто звернути увагу
- Чорна пʼятниця пропонує вигідні знижки на флагманські, минулорічні топові та бюджетні моделі смартфонів в Україні.
- Рекомендовані моделі включають Apple iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 та Samsung Galaxy S23, які пропонують передові технології та хороші знижки.
Чорна пʼятниця – один із найкращих моментів для покупки смартфона. Українські магазини вже пропонують вигідні акції та помітні знижки на флагманські, минулорічні топові та бюджетні моделі. Саме зараз можна оновити пристрій із максимальною вигодою для бюджету та отримати потужні можливості у компактному корпусі.
Чому обрати зараз: Флагманські смартфони традиційно залишаються технологічними лідерами ринку – саме вони першими отримують найпотужніші процесори, передові камери, найякісніші дисплеї та найдовшу підтримку оновлень. Під час великих розпродажів їхня висока ціна стає помітно привабливішою: рітейлери часто роблять знижки саме на актуальні моделі, зменшуючи вартість на кілька тисяч гривень. Це дозволяє отримати пристрій найвищого класу за значно менші гроші, ніж зазвичай, і водночас бути впевненим, що смартфон залишиться актуальним ще не один рік. Про це розповідає 24 Канал.
Які смартфони вигідно купувати під час Чорної пʼятниці?
Apple iPhone 17 Pro Max – топовий iPhone із потужною камерою й плавною роботою iOS. Великий екран та преміальні матеріали роблять його універсальним рішенням.
Фото Apple
Apple iPhone 17 Pro – трохи компактніший флагман із потужними характеристиками, стабільною підтримкою та високою продуктивністю.
Samsung Galaxy S24 Ultra – один із найкращих Android-флагманів із чудовою камерою, екраном і високою продуктивністю.
Фото Samsung
Samsung Galaxy S25+ – новітній флагман із топовою начинкою, більшим обсягом памʼяті та сучасними AI-функціями.
Флагманські моделі найчастіше попереду технологій і гарантовано отримують оновлення – ідеально для тих, хто планує користуватися телефоном тривалий час.
Минулорічні топові моделі – вигідні покупки
Google Pixel 9 – флагман Google із чудовою камерою, "чистим" Android та регулярними оновленнями
Фото Google
Samsung Galaxy S23 – добре збалансований смартфон минулого покоління з високою продуктивністю та камерою преміум-рівня.
Середній і бюджетний рівень – оптимальний баланс
Бюджетні й середні моделі під час Чорної пʼятниці традиційно отримують найбільші знижки, інколи навіть суттєвіші, ніж флагмани. Завдяки цьому саме цей сегмент стає найпривабливішим для широкого кола покупців, які хочуть отримати сучасний смартфон із хорошою камерою, якісним дисплеєм та стабільною автономністю за мінімально можливу ціну. Такі пристрої часто закривають усі щоденні потреби — від соцмереж і стрімінгу до мобільних ігор середнього рівня — і при цьому залишаються доступними для більшості користувачів. Ось добірка найкращих добірних смартфонів.
Samsung Galaxy A56 5G – популярний середній смартфон із якісним екраном, довгим часом автономної роботи та підтримкою 5G.
Фото Samsung
Xiaomi Redmi Note 14 – один із лідерів серед бюджетних пристроїв із відмінним співвідношенням ціни й якості, потужним акумулятором та збалансованою продуктивністю.
Фото Xiaomi
Apple iPhone 16e – доступніший iPhone із приємним дизайном, хорошою камерою та стабільною iOS – чудовий варіант для тих, хто хоче Apple без переплати за топ.
Чорна пʼятниця – один із найкращих періодів для покупки смартфонів. Ви можете обрати топові флагмани з останніми технологіями, минулорічні топи з помітними знижками або ж вигідні бюджетні варіанти з гарним балансом ціни й характеристик.