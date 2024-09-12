Polaris Dawn творит историю: каким был первый в мире коммерческий выход в открытый космос

В четверг, 12 сентября, двое астронавтов миссии Polaris Dawn вошли в историю, осуществив первый коммерческий выход в открытый космос, или внекорабельную деятельность (EV). Кроме того, этот уникальный выход стал 20-м и в целом 477-м в истории космических полетов.

Первый частный выход в открытый космос

Джаред Айзекман и Сара Гиллис, двое из четырех астронавтов на борту космического корабля Crew Dragon под названием Resilience компании SpaceX, по очереди вышли из верхнего люка капсулы во время этого значимого события, сообщает Техно 24. Это был первый случай, когда негосударственные астронавты вышли за пределы космического корабля в открытый космос.

Вот как все было Космические туристы Polaris Down впервые в истории человечества вышли в открытый космос

Айзекман, который финансировал пятидневную миссию Polaris Down, был первым, кто вышел из стыковочного люка космического корабля, наблюдая за Землей, когда Dragon пролетал по орбите.



Джаред Айзекман во время первого коммерческого выхода в космос / Фото SpaceX

Земля выглядит как идеальный мир,

– заметил Айзекман, глядя в космос.

Кстати, корабль Dragon был оборудован специальным модулем, которые получили название Skywalker, чтобы обеспечить постоянный контакт астронавтов с космическим кораблем.

Испытания скафандров EVA

Во время выхода в открытый космос, который в целом с процедурой подготовки длился чуть меньше, как два часа, Айзекман и Гиллис протестировали новые скафандры EVA SpaceX, оснащены рядом усовершенствованных функций, в частности, главным дисплеем и тепловой защитой.

Внутри Dragon другие астронавты Скотт "Кидд" Потит и Анна Менон, которые также были в скафандрах EVA, следили за разгерметизированной кабиной и управляли "пуповинами", которые поставляли кислород и питание для астронавтов.

Астронавты провели за пределами космического корабля примерно по 10 минут каждый. Айзекман и Гиллис частично оставались внутри люка Dragon. Такой специфический выход в открытый космос настоячи квалифицируется, как SEVA – термин, возникший в 1960-х годах во время программы NASA Gemini.

Вот, как это выглядел первый коммерческий выход в космос на видео:

Важное историческое достижение

Этот выход в открытый космос продолжает давнюю традицию подобных операций, которые выполняют астронавты, космонавты и тайконавты с 1966 года, когда Майкл Коллинз из NASA провел первый SEVA во время миссии Gemini-10. Среди других известных SEVA – астронавты Apollo и космонавты на борту советских космических станций.

Читайте на сайте Все о миссии Polaris Dawn, когда впервые в истории гражданский человек выйдет в открытый космос

Выход в открытый космос миссии Polaris Down стал 477-м выходом в открытый космос в истории космических полетов, но первым, осуществленным с борта коммерческого космического корабля полностью гражданским экипажем космических туристов.