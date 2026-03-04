Вся планета наслаждается полной Луной в начале марта: лучшие фото из сети

В марте 2026 года жители Земли стали свидетелями зрелищного астрономического явления, которое соединило в себе традиционное полнолуние и полное лунное затмение. Это небесное шоу, известное под названием Червячная Луна, превратило наш спутник в ярко-красный шар, который называют Кровавой Луной.

Хотя затмение произошло 3 марта, им все не ограничилось, ведь еще несколько дней мы сможем наблюдать за эффектным полнолунием. 24 Канал собрал лучшие снимки полной Луны, которые публикуют очевидцы со всего мира.

Почему мартовское полнолуние получило такое странное название и какие секреты оно скрывает?

Мартовское полнолуние достигло своего пика 3 марта 2026 года. В этом году оно стало особенным благодаря полному лунному затмению, которое началось чуть раньше. Во время этого явления Земля оказалась точно между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на спутник.

Когда Луна полностью погрузилась в самую темную часть земной тени, она не исчезла с неба, а приобрела характерный медно-красный или оранжевый оттенок. Этот эффект возникает из-за преломления солнечных лучей в атмосфере нашей планеты, которая пропускает преимущественно красную часть спектра.

Само затмение в Украине увидеть было невозможно, поскольку в это время спутник находился под горизонтом. Однако уже в ближайший вечер мы получили возможность наблюдать за ярким полнолунием.

Название "Червячная Луна" имеет глубокие корни в традициях Северной Америки. Долгое время считалось, что оно связано с появлением земляных червей, которые выползают на поверхность во время оттепели, привлекая первых весенних птиц. Однако исторические исследования 1760-х годов предлагают другую версию.

По записям капитана Джонатана Карвера, название может касаться личинок жуков, которые в этот период начинают выходить из-под коры деревьев и зимних тайников. В любом случае, это символ пробуждения природы после зимнего сна.



Полнолуние в ночь с 3 на 4 марта 2026 года, Нидерланды / Фото Albert Dros

Кроме основного названия, мартовская Луна имеет много других именований в зависимости от культуры.

Народ Оджибве называет ее Сахарной Луной, поскольку именно в это время начинается активное движение сока в сахарных кленах.

Племена Дакота и Лакота дали ему название Луна Больной Слезы, потому что солнечный свет, отражающийся от талого снега в конце зимы, часто ослепляет глаза.

Также известны такие названия, как Луна Сильного Ветра или Луна Возвращения Ворон.



Полнолуние в ночь с 3 на 4 марта 2026 года / Фото Tim Zijlstra

Интересно, что во время восхода или захода Луны можно наблюдать так называемую "лунную иллюзию", когда спутник кажется значительно большим, чем обычно, из-за близости к объектам на горизонте, таких как деревья или здания. А при особых погодных условиях, например, во время легкого тумана или мелкого дождя, вокруг полной фазы может возникнуть "лунная радуга" – редкое явление, созданное отраженным солнечным светом от поверхности спутника.



Полнолуние восходит над болотами Фенс, вблизи Уитчфорда в Кембриджшире, Великобритания / Фото Veronica in the Fens

Чего ждать дальше?

Календарь наводнений на 2026 год обещает еще немало интересного:

После мартовской Червивой Луны нас ждет Розовая Луна 1 апреля и Цветочная Луна 1 мая.

Одним из важнейших событий станет Голубая Луна 31 мая – так называют второе полнолуние в течение одного календарного месяца.

А в конце лета, 28 августа, состоится частичное лунное затмение, которое будет сопровождать Осетровую Луну.

Завершится год двумя Суперлуниями в ноябре и декабре, когда спутник подойдет на минимальное расстояние к нашей планете, выглядя чрезвычайно большим и ярким.



Полная Луна над Берлином в ночь с 3 на 4 марта 2026 года / Фото Dominik Sen/@WetterOnline



