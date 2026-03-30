Польша запускает собственную "космическую разведку": как будет работать система POLSARIS

Польша готовится к запуску нового спутника, который станет частью национальной разведывательной системы. Речь идет об аппарате MikroSAR, который должен усилить оборонные возможности страны и обеспечить стабильный доступ к спутниковым данным при любых условиях.

О запуске спутника сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик на своей стоирнци в соцсети X, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Европа осуществит особую миссию на МКС перед ее закрытием

Что даст Польше новый спутник?

Запуск спутника MikroSAR состоится в понедельник, 30 марта с базы ВВС США Ванденберг. Он станет частью будущей группировки POLSARIS.

По словам Томчика, проект имеет стратегическое значение для формирования независимых спутниковых разведывательных возможностей страны.

Что известно о спутнике MikroSAR и системе POLSARIS?

Ключевая особенность спутника – использование технологии SAR (синтетической апертуры радара). Это означает, что аппарат сможет получать изображения поверхности Земли независимо от погодных условий, освещения или времени суток. Фактически речь идет о возможности непрерывного мониторинга территорий, что критически важно для обороны.

У польском Минобороны отмечают: внедрение таких систем напрямую повлияет на скорость принятия решений и качество ситуационной осведомленности. Другими словами, военные получат более оперативную и точную информацию.

Название POLSARIS выбрано не случайно. Оно сочетает в себе национальный маркер "POL" и ссылку на технологию SAR. В проекте также заложена идея двойного использования – кроме военных задач, система потенциально может применяться и в гражданских сферах, объясняет GeoForum.

Основу программы было заложено еще 14 мая 2025 года, когда в Варшаве подписали контракт на создание спутниковой системы наблюдения Земли в рамках MicroSAR. Соглашение заключили между Агентством вооружений Польши и консорциумом, в который входят ICEYE Polska и Wojskowe Zakłady Łączności No. 1.

Общая стоимость программы составляет около 860 миллионов злотых. Базовый заказ включает три спутника, еще три предусмотрены как опция.

Все спутники будут работать на гелиосинхронной орбите. Такой формат позволит регулярно получать снимки одних и тех же участков Земли, а также обеспечивает короткий интервал повторных наблюдений. В сочетании с другими системами это формирует полноценную инфраструктуру космической разведки.