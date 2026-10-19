Поляки создали уникальное устройство, без которого мы не обойдемся в далеком космосе

Польские ученые разработали систему CMRS/ARS для сердечно-легочной реанимации людей в условиях полной невесомости. Аппарат надежно фиксирует спасателя и пациента, обеспечивая эффективное давление на грудную клетку. Эта технология должна стать базовым элементом медицинской безопасности во время полетов на Луну и Марс.

Как устроен аппарат для оказания помощи на орбите

Как сообщает издание Wiadomości WP, над инженерным проектом совместно работают специалисты Collegium Medicum Ягеллонского университета и Военного института авиационной медицины. Разработанная конструкция оснащена специальными ручками для стабилизации положения спасателя, позволяет быстро обездвижить пациента и обеспечивает жесткую поддержку спины. Благодаря этому человек может выполнять компрессию грудной клетки с необходимой силой и на нужную глубину даже в условиях невесомости.

Инженеры изготовили уже восемь модификаций устройства, а следующий рабочий прототип изготовят из сверхпрочного углеродного волокна. Общие затраты на разработку на данный момент составили около 500 тысяч злотых. Дальнейшие работы ученые финансируют за счет собственных средств и при поддержке частных партнеров.

Испытания на центрифуге и перспективы полетов

Предварительные результаты испытаний авторы представили в ходе международного конгресса авиационной и космической медицины ICAM 2026 в Стамбуле, а также опубликовали в материалах научной конференции 2025 года. Эксперимент провели на специальном симуляторе с использованием тренировочной центрифуги при участии десяти добровольцев, где система наглядно продемонстрировала существенное улучшение параметров реанимации.

Концепция вызвала значительный интерес у специалистов из NASA,

– прокомментировал доктор медицинских наук Аркадиуш Тшос.

Руководитель разработки отметил, что проект пока не перешел в фазу официальных контрактных переговоров с правительственными агентствами. Команда уже подала заявку в Европейское космическое агентство на проведение параболических полетов. Такие испытания позволят проверить функциональность системы в условиях ограниченной гравитации 0,16 g, соответствующей условиям на поверхности Луны.

Перед отправкой в космос комплекс пройдет обязательную сертификацию по воспламеняемости материалов, дегазации, электромагнитной совместимости и эргономике в условиях микрогравитации.

В случае обеспечения непрерывного финансирования, успешного прохождения испытаний во время параболического полета и получения необходимых сертификатов система сможет достичь оперативной готовности в ближайшие годы,

– добавил Тшос.

Успешное внедрение разработки обеспечит надежную защиту экипажей во время будущих дальних космических путешествий.