С какого возраста детям можно пользоваться Дией – Кабмин обновил правила

Кабинет министров обновил правила пользования порталом Дия. Отныне зарегистрироваться в приложении можно только с 14 лет и при наличии налогового номера. Также правительство закрепило возможность использования искусственного интеллекта в Дие и запретило применение ботов и скриптов для автоматического ввода данных.

Кабинет министров Украины уточнил положения, регулирующие пользование порталом и мобильным приложением Дия. Согласно обновлениям, электронная идентификация и аутентификация теперь доступны только для граждан, достигших 14 лет и имеющих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Какие новые условия пользования Дией?

Соответствующие изменения внесены в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг.

Кроме уточнения возрастной границы, правительство также определило порядок использования технологий искусственного интеллекта на платформе. Они будут применяться для предоставления справочной информации, упрощения получения услуг и улучшения информационной поддержки пользователей.

В то же время новые правила запрещают использовать в Дие любые автоматизированные средства – в частности боты и скрипты, которые позволяют осуществлять ввод или обработку данных без участия пользователя.

Как пишет Укринформ, ранее в Украине усовершенствовали подачи заявок в рамках программы "еВидновлення". В частности, владельцы поврежденного жилья теперь могут подать повторное заявление на компенсацию через Дию, если дом пострадал повторно.

Обновленные правила призваны повысить безопасность пользователей и упорядочить цифровые сервисы, которые с каждым месяцем становятся все более важной частью государственных услуг в Украине.

Как Дия будет информировать украинцев о доступе к их данным в госреестрах?

Украинцы будут получать оповещения о каждом случае обращения к их персональным данным в государственных реестрах. Новую подсистему запускают, чтобы повысить прозрачность.

Кабинет Министров принял постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к персональным данным украинцев в государственных реестрах. Оно будет фиксировать обмен данными граждан. Система фиксирует каждый факт обмена данными украинцев между государственными органами; Дия будет присылать уведомления о том, кто, когда и с какой целью обращался к их данным в реестрах.