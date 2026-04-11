Четыре сигнала, что ваш HDD скоро сломается

Внешние жесткие диски не служат вечно – даже при бережном использовании они изнашиваются за несколько лет. Существуют характерные признаки, указывающие на скорую поломку устройства. Игнорирование этих сигналов может привести к потере важных данных в самый неподходящий момент.

Внешний HDD обычно работает от трех до пяти лет, но более дешевые модели могут выйти из строя раньше. Если накопитель начинает вести себя необычно, это часто означает, что он либо уже на грани ресурса, или сломался раньше времени. В таком случае главная задача – как можно быстрее сохранить данные, ведь полностью восстановить диск самостоятельно обычно невозможно. Об этом пишет BGR.

Когда стоит задуматься о замене диска?

Странные звуки. Жесткие диски имеют подвижные части – пластины, головку считывания и двигатель. Именно поэтому они уязвимы к механическим повреждениям. Нормальной является лишь легкая рабочая вибрация или гул. Если же появляются щелчки, скрежет, удары или писк, это сигнал о физической неисправности.

Такие проблемы часто возникают после падения или удара. Даже влага может повредить внутренние компоненты. Если диск начал шуметь – это уже серьезный повод задуматься о его замене.

Поврежденные или пропавшие файлы. Еще один тревожный признак – файлы, которые не открываются или внезапно исчезают. Иногда причина может быть в вирусах, поэтому стоит проверить систему антивирусом. Если же проблема не в этом, скорее всего, на диске появились так называемые "битые сектора".

Они бывают логическими – их иногда можно исправить программами, или физическими – и тогда диск уже деградирует. Со временем таких секторов становится больше, и это означает, что накопитель скоро выйдет из строя.

Медленная работа. Снижение скорости также может иметь разные причины – от недостатка места до проблем с кабелем. Но если диск постоянно тормозит, а вместе с этим появляются другие симптомы, это уже признак износа.

Когда головка считывания наталкивается на поврежденные участки, она пытается считать их снова и снова. Из-за этого даже простые операции могут занимать минуты. Иногда помогает форматирование или проверка диска, но это лишь временное решение.

Зависание во время копирования. Если передача файлов внезапно останавливается или зависает, проблема может быть в неисправном HDD. Система просто не может прочитать данные с поврежденных секторов.

Как пишет AOL, в такой ситуации следует немедленно перенести важные файлы на другой носитель или в облачные сервисы, например Google Drive, OneDrive или Dropbox. Если же доступ к данным затруднен, придется обращаться к специалистам по восстановлению.

Важно не разбирать диск самостоятельно – даже пыль может окончательно его испортить. Профессионалы используют специальные условия и могут временно восстановить работу устройства, чтобы извлечь данные.