Зовнішній HDD зазвичай працює від трьох до п’яти років, але дешевші моделі можуть вийти з ладу раніше. Якщо накопичувач починає поводитися незвично, це часто означає, що він або вже на межі ресурсу, або зламався раніше часу. У такому випадку головне завдання – якнайшвидше зберегти дані, адже повністю відновити диск самостійно зазвичай неможливо. Про це пише BGR.

Коли варто задуматися про заміну диска?

Дивні звуки. Жорсткі диски мають рухомі частини – пластини, головку зчитування та двигун. Саме тому вони вразливі до механічних пошкоджень. Нормальною є лише легка робоча вібрація або гул. Якщо ж з’являються клацання, скрегіт, удари або писк, це сигнал про фізичну несправність.

Такі проблеми часто виникають після падіння або удару. Навіть волога може пошкодити внутрішні компоненти. Якщо диск почав шуміти – це вже серйозний привід задуматися про його заміну.

Пошкоджені або зниклі файли. Ще одна тривожна ознака – файли, які не відкриваються або раптово зникають. Іноді причина може бути у вірусах, тому варто перевірити систему антивірусом. Якщо ж проблема не в цьому, швидше за все, на диску з’явилися так звані "биті сектори".

Вони бувають логічними – їх іноді можна виправити програмами, або фізичними – і тоді диск уже деградує. З часом таких секторів стає більше, і це означає, що накопичувач скоро вийде з ладу.

Повільна робота. Зниження швидкості також може мати різні причини – від нестачі місця до проблем із кабелем. Але якщо диск постійно гальмує, а разом із цим з’являються інші симптоми, це вже ознака зносу.

Коли головка зчитування натрапляє на пошкоджені ділянки, вона намагається зчитати їх знову і знову. Через це навіть прості операції можуть займати хвилини. Іноді допомагає форматування або перевірка диска, але це лише тимчасове рішення.

Зависання під час копіювання. Якщо передача файлів раптово зупиняється або зависає, проблема може бути в несправному HDD. Система просто не може прочитати дані з пошкоджених секторів.

Як пише AOL, у такій ситуації варто негайно перенести важливі файли на інший носій або у хмарні сервіси, наприклад Google Drive, OneDrive чи Dropbox. Якщо ж доступ до даних ускладнений, доведеться звертатися до спеціалістів із відновлення.

Важливо не розбирати диск самостійно – навіть пил може остаточно його зіпсувати. Професіонали використовують спеціальні умови та можуть тимчасово відновити роботу пристрою, щоб витягти дані.