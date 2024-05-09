Возобновляемая энергетика становится популярнее, а эра упадка ископаемого топлива ближе

Возобновляемые источники энергии уже захватили значительную часть мирового рынка электроэнергии, что стало важной вехой на пути к отказу от ископаемых видов топлива. Согласно недавнему отчету независимого аналитического центра Ember, возобновляемые источники, включая солнечную и ветровую энергию, сейчас составляют 33% мирового производства электроэнергии.

Согласно свежему отчету, в 2023 году производство солнечной энергии выросло на 23%, а ветровой – на 10%. Этот всплеск возобновляемой энергетики происходит в то время, когда производство электроэнергии из ископаемых видов топлива, таких как уголь и газ, имело лишь незначительный рост, увеличившись всего на 0,8%.

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Этот сдвиг в сторону возобновляемой энергетики является заметным отходом от прошлых трендов, когда в 2000 году доля возобновляемых источников в мировом производстве электроэнергии составляла лишь 19%.

Аналитики прогнозируют, что в течение следующего десятилетия ископаемое топливо потеряет свою доминирующую позицию в энергетическом ландшафте.



Рост популярности возобновляемых источников энергии / Фото EMBER

Почему так происходит

Рост возобновляемой энергетики можно объяснить несколькими факторами.

Снижение стоимости солнечных панелей и ветровых турбин делает их все более конкурентоспособными.

Кроме того, строгие экологические нормы, принятые многими странами, стимулировали принятие решений по "зеленой" энергетике.

Также стоит учитывать растущее давление общественности на правительства и корпорации, которые требуют приоритизации устойчивого развития

Впрочем, вызовы остаются. Несмотря на рост возобновляемой энергетики, мировое производство гидроэнергии претерпело падение в 2023 году, частично компенсировано углем и газом.

Кроме того, растущий мировой спрос на электроэнергию, увеличивается примерно на 2% ежегодно, создает значительные трудности для удовлетворения этого спроса, полагаясь только на "зеленые" источники энергии. Удовлетворение этого спроса потребует значительных инвестиций в ветровые и солнечные электростанции.

Тем не менее, общая траектория указывает на уверенное движение к будущему возобновляемой энергетики. EMBER прогнозирует постепенное сокращение использования ископаемого топлива в течение следующего десятилетия, что приведет к значительному уменьшению выбросов парниковых газов. Хотя достижение полной декарбонизации потребует согласованных усилий, события 2023 года подчеркивают необратимый характер этого перехода.2

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Отчет EMBER объединяет данные из 215 стран, в том числе 80 стран, на которые приходится 92% мирового спроса на электроэнергию. Он охватывает данные из 13 географических и экономических регионов, включая Азию, Африку, ЕС и страны "Большой семерки".