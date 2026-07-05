Почему ваш портативный аккумулятор на самом деле имеет меньшую ёмкость, чем заявляет производитель

Многие пользователи чувствуют себя обманутыми, когда новый портативный зарядник не оправдывает ожиданий относительно количества зарядок. Цифры на корпусе обещают солидный запас энергии, но реальность оказывается гораздо скромнее. Это не обязательно сознательный обман производителя – ответ кроется в законах физики и особенностях маркировки.

Где теряются миллиампер-часы?

Если вы когда-нибудь испытывали разочарование от работы даже самого лучшего портативного зарядного устройства, вы не одиноки. На первый взгляд, устройство на 10 000 миллиампер-часов должно зарядить флагманский смартфон с аккумулятором на 5 000 миллиампер-часов ровно два раза. Однако на практике мы получаем примерно полторы зарядки, и это считается вполне нормальным результатом. Причина кроется в том, что показатель миллиампер-часов является относительным, а не абсолютным измерением мощности. 24 Канал разобрался в этом вопросе.

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Производители указывают на коробке емкость внутренней литиевой батареи на основе её номинального рабочего напряжения. Обычно для литий-ионных аккумуляторов она составляет 3,7–3,85 вольта. Однако у вашего телефона, планшета или ноутбука есть свои специфические требования к внутреннему напряжению.

Например, номинальное напряжение смартфона может варьироваться от 3,6 вольта для литий-ионных до 3,9 вольта для кремний-углеродных батарей, а ноутбукам часто требуется от 11 до 16 вольт. Именно из-за этой разницы портативный аккумулятор на 20 000 миллиампер-часов с напряжением 3,7 вольта обеспечит гораздо больше циклов зарядки для смартфона с низким напряжением, чем для мощного ноутбука.

Настоящая мера энергии – ватт-часы

Чтобы понять истинную мощность устройства, специалисты советуют обращать внимание на ватт-часы (Wh), а не на миллиампер-часы. Рассчитать этот показатель просто: нужно умножить емкость в миллиампер-часах на номинальное напряжение элемента питания. Например, портативная зарядная станция на 5 000 миллиампер-часов с напряжением 3,7 вольта выдает 18,5 ватт-часов энергии. Качественные производители всегда указывают это значение на корпусе, тогда как производители дешёвых моделей могут скрывать его, рассчитывая на неосведомлённость покупателя.

Проблема заключается в том, что передача энергии от одной батареи к другой не является бесперебойным процессом. Когда портативный зарядник преобразует своё внутреннее напряжение в напряжение зарядки USB (это может быть 5, 9 или даже 20 вольт), возникают неизбежные потери. Ни один преобразователь не работает со стопроцентной эффективностью – обычно этот показатель составляет от 85 до 98 процентов. Остальная энергия просто преобразуется в тепло при работе микросхем и индукторов.

Почему мы теряем заряд при подключении?

Помимо процесса преобразования напряжения, существуют и другие факторы, снижающие эффективность зарядки:

Например, кабели USB-C также имеют сопротивление, что приводит к потере одного-двух процентов энергии.

Использование дешёвых низкокачественных кабелей для зарядки мощных устройств, например, ноутбуков на 100 ватт, только ухудшает ситуацию.

Сами аккумуляторы тоже оказывают внутреннее сопротивление, из-за чего энергия теряется в виде тепла, особенно во время быстрой зарядки или когда уровень заряда телефона превышает 80 процентов.

Отдельного внимания заслуживает беспроводная зарядка, которая является самым большим "пожирателем" энергии. Даже самые современные аксессуары стандартов Qi2 или MagSafe теряют более 20 процентов заряда из-за нагрева катушек и передачи энергии через воздух. Это цена за удобство отсутствия проводов.

Если суммировать все потери – от конвертера powerbank до контроллера зарядки внутри смартфона, – общая эффективность даже хорошей системы редко превышает 85–90 процентов. В дешевых моделях этот показатель может опускаться до 70 процентов и ниже.

Это означает, что для полной зарядки телефона на 5 000 миллиампер-часов вам понадобится портативный аккумулятор емкостью около 6 700 миллиампер-часов. Лучший способ избежать "тревоги о разряженной батарее" во время длительных поездок – покупать устройства с запасом. Эксперты советуют выбирать модели с ёмкостью 70 ватт-часов или выше, чтобы гарантированно получить несколько полных циклов зарядки для ваших гаджетов.