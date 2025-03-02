Частный аппарат Blue Ghost успешно совершил посадку на Луне

Космическая компания с украинскими корнями Firefly Aerospace успешно посадила свой луноход Blue Ghost на поверхность Луны, завершив сложный маневр, который стал важным шагом в развитии коммерческих космических миссий. Посадка состоялась 2 марта 2025 года в 10:34 в районе Моря Кризис (Mare Crisium) на видимой стороне спутника Земли.

О миссии Blue Ghost

Зонд Blue Ghost был запущен 15 января 2025 года ракетой SpaceX Falcon 9 в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Его основная цель – доставка научных экспериментов NASA на поверхность Луны и проведение исследований в течение одного лунного дня (14 земных суток), рассказывает 24 Канал.

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Стоимость миссии составляет 93,3 миллиона долларов. Зонд транспортирует 10 научных экспериментов, которые помогут NASA лучше понять условия на Луне и протестировать новые технологии для будущих миссий, в частности программы Artemis.

Как происходила посадка

Посадка на Луну – смотрите запись онлайн-трансляции:

Посадочная операция началась примерно через 63 минуты до касания поверхности. В это время аппарат находился на высоте 100 км над Луной. Процесс посадки состоял из нескольких ключевых этапов:

L-63 минуты – Выход на орбиту снижения (100 км над поверхностью)

– Выход на орбиту снижения (100 км над поверхностью) L-62 минуты – Снижение до 20 км

– Снижение до 20 км L-11 минут – Опускание до 500 метров

– Опускание до 500 метров L-100 секунд – Терминальное управление на высоте 10 метров

– Терминальное управление на высоте 10 метров L-11 секунд – Финальная коррекция перед приземлением

– Финальная коррекция перед приземлением L-0 секунд – Касание поверхности Луны

По словам Рэя Алленсворта, директора космических программ Firefly Aerospace, финальные 12-13 минут посадки были полностью автономными. Зонд использовал камеры, дальномеры и навигационную систему, чтобы найти безопасное место для посадки.



Ход посадки Blue Ghost на Луну / Инфографика Firefly Aerospace

Куда именно сядет Blue Ghost

Место посадки Blue Ghost находится в Море Кризис (Mare Crisium) – большой ударной впадине на видимой стороне Луны. Это равнина, занимающая площадь 176 000 квадратных километров.



Место посадки Blue Ghost / Фото Firefly Aerospace

Blue Ghost сел на низкий вулканический купол Mons Latreille. Этот регион может дать новые научные данные о геологическом составе Луны, ведь он значительно отличается от мест высадки миссий Apollo.

Сейчас команда миссии ожидает видео посадки на Луну. А тем временем опубликовано первое фото после посадки.



Blue Ghost на Луне / Фото Firefly Aerospace

Какое оборудование находится на борту

На борту Blue Ghost находятся 10 экспериментальных приборов NASA:

Next Generation Lunar Retroreflector – ретрофлектор для точного измерения расстояния между Землей и Луной.

– ретрофлектор для точного измерения расстояния между Землей и Луной. Regolith Adherence Characterization – тестирование влияния лунной пыли на различные материалы.

– тестирование влияния лунной пыли на различные материалы. Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager – изучение солнечного ветра и магнитосферы Земли.

– изучение солнечного ветра и магнитосферы Земли. Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration – бур,, который проникает на глубину 3 метра для измерения теплового потока.

– бур,, который проникает на глубину для измерения теплового потока. Электродинамический Dust Shield – технологический эксперимент по защите от лунной пыли.

– технологический эксперимент по защите от лунной пыли. Radiation Tolerant Computer System – проверка устойчивости электроники к космическому излучению.

– проверка устойчивости электроники к космическому излучению. Lunar Magnetotelluric Sounder – определение электропроводности лунной поверхности.

– определение электропроводности лунной поверхности. Lunar PlanetVac – система сбора образцов грунта с помощью сжатого газа.

– система сбора образцов грунта с помощью сжатого газа. Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies – камера, анализирующая влияние двигателей посадочного модуля на поверхность Луны.

– камера, анализирующая влияние двигателей посадочного модуля на поверхность Луны. Lunar GNSS Receiver Experiment – тестирование возможности использования навигационных спутников Земли для ориентации на Луне.

Сколько будет работать Blue Ghost

Blue Ghost рассчитан на 14 земных суток работы. Это соответствует одному лунному дню, после чего температура на поверхности упадет до критически низких значений, и зонд выйдет из строя.

Интересно, что 14 марта Firefly Aerospace планирует с помощью Blue Ghost снять полное лунное затмение, когда тень Земли полностью закроет Солнце над горизонтом Луны. Также аппарат зафиксирует лунный закат 16 марта, что поможет изучить феномен левитации пыли из-за воздействия солнечного излучения.

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Посадка Blue Ghost стала важным событием в сфере частных космических миссий. Это стало весомым шагом к дальнейшим исследованиям Луны в рамках программы Artemis и других коммерческих миссий.