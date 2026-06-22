SpaceX наделала шума на Уолл-стрит: компания Маска за считанные дни ворвалась в элиту

Первая неделя SpaceX на фондовом рынке стала настоящим событием для инвесторов. Компания Илона Маска установила рекорды ещё при выходе на биржу, но дальнейшее развитие событий оказалось ещё более масштабным.

После многолетнего ожидания SpaceX наконец стала публичной компанией, а её дебют на бирже уже называют одним из самых громких финансовых событий последних лет. Только за первую неделю торгов акции компании выросли почти на 40% по сравнению со стартовой ценой размещения в 135 долларов за акцию, сообщает Reuters.

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Такой стремительный рост поднял рыночную капитализацию SpaceX выше отметки в 2 триллиона долларов. На определенный момент компания даже оказалась в числе пяти самых дорогих корпораций мира.

IPO SpaceX состоялось 12 июня и принесло компании более 75 миллиардов долларов. Это стало крупнейшим первичным публичным размещением акций в истории. Уже в первый день торгов на бирже Nasdaq акции подорожали на 19%.

Особенно примечательно, что таких показателей компания достигла, несмотря на то, что пока остается убыточной. Однако инвесторов привлекают не текущие финансовые результаты, а перспективы бизнеса, сочетающего космические технологии, спутниковый интернет, искусственный интеллект и амбиции Илона Маска.

Торговая лихорадка на рынке

Первые дни после IPO сопровождались беспрецедентной активностью трейдеров.

Объем торгов акциями SpaceX стал самым большим среди крупных американских компаний. В определенный момент дневной оборот акций SpaceX превышал аналогичный показатель производителя чипов Nvidia более чем в 3,5 раза.

Такой интерес свидетельствует не только о популярности бренда, но и об огромном спросе на возможность инвестировать в компанию, которая десятилетиями оставалась закрытой для большинства инвесторов.

Аналитики отмечают, что многие участники рынка воспринимают SpaceX как одну из немногих компаний, способных претендовать на роль следующего технологического гиганта мирового масштаба.

Розничные инвесторы установили собственный рекорд

Отдельной особенностью IPO стало беспрецедентное участие частных инвесторов. SpaceX выделила для них рекордные 20% всех акций, предложенных в ходе размещения. Обычно столь крупные доли резервируются для институциональных фондов, поэтому решение компании привлекло дополнительное внимание.

По данным Vanda Research, только в день дебюта розничные инвесторы купили акций SpaceX на сумму 117,6 миллиона долларов. Это самый высокий показатель чистых покупок среди частных инвесторов для любого IPO за всю историю наблюдений.

Такой спрос во многом объясняется личностью Илона Маска. За последние годы он собрал огромную армию поклонников среди инвесторов, которые ранее активно поддерживали Tesla и другие его проекты.

Опционы также побили рекорды

16 июня стартовали торги опционами на акции SpaceX, и они мгновенно стали одними из самых популярных инструментов на американском рынке.

Объемы торгов достигли рекордных значений, а большинство сделок заключалось с ставкой на дальнейший рост акций. Это свидетельствует о том, что значительная часть трейдеров продолжает верить в дальнейшее подорожание акций компании.

В то же время такая активность традиционно повышает волатильность ценных бумаг и может привести как к резким взлетам, так и к болезненным коррекциям.

Параллели с Tesla и проверка на прочность

Первые три торговые сессии для SpaceX оказались настолько успешными, что ее капитализация на короткое время превысила рыночную стоимость Microsoft. Это позволило компании подняться на четвертое место среди самых дорогих корпораций мира.

Однако во второй половине недели энтузиазм несколько поостыл. Акции начали демонстрировать более сдержанную динамику, а эксперты обратили внимание на сходство с поведением Tesla после её выхода на биржу в 2010 году.

Тогда компания Маска также пережила период эйфории инвесторов, после чего рынок начал трезво оценивать её перспективы и риски.

Аналитики сходятся во мнении, что впереди SpaceX ждет самое сложное испытание: компании необходимо доказать, что её чрезвычайно высокая оценка оправдана не только харизмой основателя и космическими амбициями, но и способностью стабильно развивать бизнес и в конечном итоге превращать масштабные проекты в прибыль.