Марс и Юпитер сойдутся в космическом соединении на следующей неделе: где и как смотреть

Рано утром 14 августа две планеты Солнечной системы пройдут близко друг к другу. Посмотрите на восток до рассвета, чтобы увидеть Юпитер и Марс на расстоянии всего трети градуса друг от друга в редком планетарном соединении.

Что такое планетарное соединение

Планетное соединение описывает ситуацию, когда две или более планет находятся очень близко на небе. Но на самом деле приближением это можно назвать лишь условно, поскольку они находятся на огромном расстоянии друг от друга, а их расположение – лишь иллюзия наблюдателя, то есть то, как мы видим их из своего положения на Земле.

Смотрите также Сможет ли человечество когда-нибудь достичь хотя бы ближайшей звезды?

Это похоже на звезды: хотя они находятся в десятках, тысячах и даже миллиардах световых лет от нас и друг от друга, мы видим их как будто они размещены на одной плоскости неба.

На самом деле Марс будет находиться на переднем плане, а Юпитер — на расстоянии 500 миллионов километров дальше.

Когда и как смотреть

Хотя все будет зависеть от наличия облаков, лучше всего соединение можно будет наблюдать со второй половины ночи и до рассвета. В это время обе планеты будут восходить в северо-восточном ночном небе вместе с созвездием Тельца, а к рассвету поднимутся примерно на 50 градусов над восточным горизонтом.

Ожидается, что Юпитер будет примерно в 20 раз ярче Марса, но и его можно будет видеть невооруженным глазом из любой точки мира. Хороший бинокль для наблюдения за звездным небом или небольшой телескоп улучшит видимость.

Если вы обладаете достаточно мощным наблюдательным прибором, то сможете разглядеть и четыре крупнейших спутника Юпитера. Ганимед и Каллисто будут окружать Юпитер, а между Юпитером и Ганимедом расположатся высоковулканический спутник Ио и потенциально пригодная для жизни Европа. Марс появится чуть выше Юпитера и его спутников.

Это планетарное соединение – последнее в этом году. Следующее состоится, когда пересекутся Венера и Сатурн.