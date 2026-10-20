Неизвестный объект упал из космоса на кукурузное поле

В штате Миннесота фермер обнаружил в кукурузном поле гигантский металлический объект со следами горения. Полиция и эксперты связывают эту находку с запуском китайской космической ракеты.

Загадочная находка посреди фермерского поля

Все началось днем 14 октября 2026 года, когда американский фермер из городка Скотт в штате Миннесота наткнулся в кукурузе на странные металлические обломки и вызвал правоохранителей. Как сообщили представители офиса шерифа в соцсетях, обнаруженный артефакт имеет непосредственное отношение к космической технике.

Прибыв по вызову, помощники шерифа подтвердили, что в кукурузном поле находился большой металлический объект диаметром примерно 3,3 метра, и, вероятно, космического происхождения,

– прокомментировали в офисе шерифа.

Правоохранители сразу успокоили местных жителей относительно возможной радиации или токсичности находки. Они установили, что угрозы для населения в связи с этим инцидентом нет.

Китайский след: почему подозревают ракету Zhuque-2E

Хотя власти США еще проводят официальную проверку, главным подозреваемым эксперты считают китайскую ракету Zhuque-2E. Ее запустили из северо-западного Китая еще 15 сентября, чтобы вывести на орбиту сразу 10 спутников сети Qianfan – аналога спутниковой системы Starlink от компании SpaceX.

В пользу этой версии свидетельствуют четкие физические параметры и траектория полета. Верхняя ступень ракеты-носителя Zhuque-2E имеет диаметр ровно 3,35 метра, что с точностью совпадает с размерами найденного обломка. Кроме того, именно вечером 15 сентября десятки очевидцев на американском Среднем Западе наблюдали яркие огненные шары в небе. Похоже, фрагмент ракеты-носителя пролежал в кукурузном поле незамеченным почти месяц.

Проблема неконтролируемого падения космического мусора

Подобные неуправляемые возвращения отработанных ступеней все сильнее тревожат мировое сообщество. Международное космическое право обязывает страну, осуществляющую запуск, полностью возмещать ущерб или травмы, вызванные падением ее космического мусора. Государства также должны регистрировать запуски в ООН и предоставлять данные об орбитах, однако четкие правила контроля возвращения ступеней в атмосферу до сих пор носят размытый характер.

Китайскую космическую программу уже неоднократно критиковали за халатное отношение к отработанным компонентам. В частности, в октябре 2026 года обломок китайской ракеты размером с автомобиль упал на плантацию масличной пальмы в индонезийской части острова Борнео, в непосредственной близости от жилых домов и рабочих зон.

Впрочем, инциденты случаются не только с аппаратами из КНР. За последние годы части ракет компании SpaceX падали на фермы в Канаде и Австралии после промахов мимо запланированной зоны сброса в океане, а металлический кусок оборудования с Международной космической станции пробил крышу дома во Флориде. История помнит и падение американской орбитальной станции "Скайлаб" в июле 1979 года, обломки которой рассыпались над Индийским океаном и Западной Австралией. Тогда австралийский городок Эсперанс даже выписал NASA шуточный штраф в размере 400 долларов за загрязнение территории, который через 30 лет оплатил калифорнийский радиоведущий за счет средств слушателей.

По состоянию на октябрь 2026 года человечество еще не зафиксировало ни одного смертельного случая из-за космического мусора, однако с стремительным ростом количества запусков риск падения обломков на населенные районы неуклонно растет.