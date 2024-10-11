Потрясающие кадры урагана Милтон с борта Международной космической станции

Недавняя модернизация Международной космической станции (МКС) позволила получить захватывающие видеокадры урагана Милтон в формате 4K, снятые недавно установленными камерами компании. Эти кадры позволяют оценить масштабы урагана прямо из космоса.

Новые камеры на МКС

Ранее в этом году миссия SpaceX CRS-30 доставила на МКС полезный груз, который включал SpaceTV-1, набор передовых 4K-камер, разработанных компанией Sen.

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Эти камеры были установлены на модуле Колумб Европейского космического агентства. С их помощью можно наблюдать за Землей из космоса в любой момент. Камеры работают уже несколько месяцев, и недавние кадры урагана "Милтон", который бушует на территории Флориды с 9 октября, демонстрируют их впечатляющие возможности.

Ураган Милтон вид из космоса в 4К: смотрите видео

Когда МКС проходила над Мексиканским заливом, камеры Sena зафиксировали потрясающий вид на ураган Милтон, который накрыл почти всю видимую часть Земли внизу.

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Стоит заметить, что благодаря новой системе камер на борту МКС, все желающие могут наблюдать за погодными явлениями на планете в большом разрешении. Ранее онлайн-трансляции с МКС не имели такого потрясающего качества.