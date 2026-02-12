Как заряжать смартфон, чтобы батарея служила долго и не теряла емкость

Привычка оставлять смартфон на зарядке всю ночь кажется безопасной, но именно она часто ускоряет износ батареи. Перегрев, постоянные 100% и дешевые кабели создают дополнительную нагрузку на аккумулятор и постепенно уменьшают его ресурс.

Для многих зарядка смартфона стала ежедневным ритуалом – пришли домой, подключили кабель и забыли до утра. Однако длительное пребывание устройства под питанием не всегда идет ему на пользу. Во время зарядки выделяется тепло, а литий-ионные батареи чувствительны к перегреву. Если телефон еще и в плотном чехле, тепло накапливается внутри.

Смотрите также Вот что будет с вашим iPhone, если вы будете игнорировать советы Apple по зарядке

Почему батарея изнашивается быстрее, чем мы ожидаем?

Известны случаи возгорания устройств во время зарядки, поэтому оставлять смартфон на подушке или под одеялом – не лучшая идея. Кроме безопасности, есть еще вопрос долговечности аккумулятора.

Одна из главных проблем – тепловой стресс. Когда телефон долго подключен к сети, внутренние компоненты нагреваются. Это постепенно уменьшает максимальную емкость батареи. Даже современные флагманы во время быстрой зарядки могут ощутимо нагреваться, что является нормальным явлением, но не идеальным для ресурса аккумулятора. Если планируете длительную зарядку, стоит снять чехол, особенно толстый противоударный, который удерживает тепло.

Еще один распространенный совет – не оставлять телефон постоянно на 100%. После достижения полного заряда устройство продолжает периодически получать микродозы энергии для поддержания уровня, что опять же сопровождается нагревом. Специалисты Battery University отмечают, что литий-ионные аккумуляторы медленнее деградируют, если их не держать постоянно на максимальном заряде, а поддерживать уровень в пределах примерно 20–80%.

Не стоит также запускать ресурсоемкие игры или монтировать видео во время зарядки. Сочетание нагрузки на процессор и подачи тока увеличивает температуру внутри корпуса, что негативно влияет на батарею.

Производители смартфонов учитывают эти особенности. Apple объясняет, что функция "Оптимизированная зарядка" анализирует привычки пользователя и задерживает заряд более 80%, чтобы уменьшить износ аккумулятора. Google также рекомендует использовать адаптивные механизмы зарядки на Android и избегать экстремальных температур, поскольку жара ускоряет химическое старение батареи.

Отдельный подход – сознательно ограничивать заряд до 80%. Некоторые производители уже позволяют установить такой предел в настройках. Хотя это уменьшает доступную автономность, сторонники метода считают, что так можно существенно замедлить деградацию элементов питания.

Немаловажную роль играет и качество аксессуаров. Дешевые кабели и адаптеры могут работать нестабильно, создавая дополнительную нагрузку на контроллер питания. Оригинальные или сертифицированные зарядные устройства обеспечивают контроль напряжения и температуры.

В итоге главное правило простое – избегать перегрева, не держать смартфон постоянно на 100% и пользоваться встроенными функциями защиты батареи. Такие базовые шаги помогают сохранить емкость аккумулятора дольше и уменьшить риск неприятных сюрпризов.