Google раскрыла секрет качественных AI-изображений: как правильно писать запросы

Качество изображений, созданных искусственным интеллектом, часто зависит не только от самой модели, но и от того, как сформулирован запрос. Google опубликовала рекомендации, которые помогают получать более точные и реалистичные результаты.

Компания Google обнародовала новое руководство по написанию эффективных текстовых запросов для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта. Рекомендации созданы прежде всего для новой модели Gemini Omni, но большинство советов одинаково полезны для других популярных AI-систем, работающих с изображениями и видео. Об этом пишет Socialmediatoday.

Какие детали следует указывать в запросах к ИИ?

Недавно Google представила Gemini Omni – свою самую современную модель для создания визуального контента. Инструмент способен генерировать реалистичные изображения и видео на основе текстовых описаний, а также поддерживает расширенные функции редактирования.

В компании отмечают, что главной причиной неудачных результатов часто является недостаточно детализированные или нечеткие запросы пользователей. Именно поэтому Google решила объяснить, какие элементы описания больше всего влияют на конечный результат.

Начинайте с описания ракурса и композиции

Одним из важнейших параметров является способ построения кадра. Google советует сразу указывать, какой именно план нужен: крупный, средний или широкий.

Для видео стоит также описывать движение камеры. Например, должна ли камера плавно приближаться к объекту, двигаться сбоку или создавать эффект полета над местностью. Такие уточнения помогают системе лучше понять замысел автора и сформировать соответствующую композицию.

В Google отмечают, что современные модели хорошо понимают естественный язык, поэтому пользователям стоит максимально конкретно описывать желаемый результат. Вместо общих формулировок лучше уточнять, должно ли изображение выглядеть реалистичным, кинематографическим, мультяшным или футуристическим.

Чем точнее описан стиль, тем ближе к ожидаемому будет результат.

Например, запрос "футуристический город в стиле научной фантастики с неоновым освещением" даст значительно лучший результат, чем просто "город будущего".

Освещение помогает создать атмосферу

Google также рекомендует уделять внимание освещению сцены. В запросе следует указывать не только источник света, но и характер освещения. Это может быть солнечный свет, уличный фонарь, закат или свет от рекламных вывесок. Также полезно описывать общее настроение сцены. Например, должна ли она выглядеть уютной, загадочной, напряженной или драматической.

Именно освещение часто определяет эмоциональное восприятие готового изображения. Детали локации делают сцену более убедительной По словам специалистов Google, многие пользователи слишком поверхностно описывают место действия.

Если действие происходит в лесу, стоит указать тип деревьев, особенности местности, наличие камней, водоемов или других элементов пейзажа. Если сцена происходит в городе, полезно уточнить архитектуру, состояние улиц или характер застройки. Такие детали позволяют искусственному интеллекту точнее воссоздать задуманную картину.

Не забывайте о действии и взаимодействии объектов

Отдельное внимание Google советует уделять описанию того, что происходит в кадре. Важно указывать, кто именно присутствует на сцене, что делают персонажи и как они взаимодействуют между собой или с окружающей средой. Например, вместо короткого запроса "рыцарь на коне" лучше написать: "рыцарь в серебряных доспехах мчится верхом через поле во время грозы, а конь вздымает брызги из луж".

Чем больше понятных деталей содержит описание действия, тем точнее модель сможет воспроизвести замысел. Хотя рекомендации были подготовлены для Gemini Omni, они фактически отражают общие принципы работы большинства современных генераторов изображений и видео.

Все популярные AI-модели лучше справляются с задачами, когда получают четкое описание композиции, стиля, освещения, локации и действий персонажей. Поэтому новое руководство Google может стать полезным не только для пользователей Gemini, но и для тех, кто работает с другими инструментами генеративного искусственного интеллекта.