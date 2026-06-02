Последняя проверка перед большим стартом

С началом июня ожидание финального релиза Android 17 достигло максимума. Разработчики Google решили использовать последние недели перед стабильным выходом системы для тщательной шлифовки программного обеспечения. Новая сборка Android 17 Beta 4.1 начала поступать на устройства тестировщиков как минорное обновление, имеющее целью устранить технические недостатки, обнаруженные в предыдущей версии. Об этом пишет издание Android Authority.

Смотрите также Google готовит кучу замечательных обновлений для виджетов главного экрана Android

Несмотря на то, что еще в середине апреля компания называла четвертую бету последней запланированной, выпуск патча с индексом 4.1 свидетельствует о том, что Google стремится довести систему до идеала перед тем, как она попадет в руки миллионов пользователей.

Обновление получило номер сборки CP21.260330.011 (или CP21.260330.011.A1 для определенных моделей) и содержит свежий майский патч безопасности 2026 года. Хотя новых функций в этом релизе нет, разработчики сосредоточили усилия на пяти ключевых направлениях, где пользователи ранее замечали проблемы.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В частности, исправили досадный баг в строке состояния, где индикатор сигнала мобильной сети мог показывать ноль делений даже при условии активного и стабильного соединения.

Кроме того, инженеры решили проблему синхронизации интерфейса, из-за которой иконка быстрых настроек мобильных данных оставалась активной даже после включения режима полета.

Важные улучшения коснулись и работы с периферийными устройствами. Пользователи, которые подключали свои смартфоны к внешним мониторам, ранее жаловались на внезапное отключение экрана при выборе высокого разрешения. Теперь эту ошибку устранили.

Также разработчики исправили проблему с маршрутизацией аудио через Bluetooth, которая вызывала тишину во время воспроизведения после системных прерываний, например, после срабатывания таймера.

Отдельное внимание уделили инклюзивности: исправили баг, из-за которого система могла автоматически "забывать" подключенные слуховые аппараты после периода бездействия или зарядки устройства, пишет 9to5Google.

Обновление уже доступно для широкого спектра устройств линейки Pixel. Пользователи Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a, а также владельцы серии Pixel 7 получат сборку с маркировкой .A1. Для более новых моделей, включая Pixel 8 и Pixel 9 во всех их вариациях, предусмотрена стандартная версия CP21.260330.011.

Google предлагает несколько способов установки: автоматическое обновление по воздуху (OTA) для тех, кто уже участвует в программе тестирования, или ручная прошивка с помощью заводских образов или специального инструмента Android Flashing Tool.

Для тех, кто еще не присоединился к бета-тестированию, специалисты советуют подождать еще несколько недель до выхода финальной стабильной версии. Этот выпуск является сигналом того, что Google уже вышла на финишную прямую и сейчас проводит окончательную отладку всех процессов.

Дальнейшие обновления, вероятно, уже будут касаться следующего цикла разработки, известного как QPR1, однако для основной ветки Android 17 путь к релизу почти завершен.