Остання перевірка перед великим стартом

З початком червня очікування фінального релізу Android 17 досягло максимуму. Розробники Google вирішили використати останні тижні перед стабільним виходом системи для ретельного шліфування програмного забезпечення. Нова збірка Android 17 Beta 4.1 почала надходити на пристрої тестувальників як мінорне оновлення, що має на меті усунути технічні недоліки, виявлені у попередній версії. Про це пише видання Android Authority.

Дивіться також Google готує купу чудових оновлень для віджетів головного екрана Android

Попри те, що ще у середині квітня компанія називала четверту бету останньою запланованою, випуск патча з індексом 4.1 свідчить про те, що Google прагне довести систему до ідеалу перед тим, як вона потрапить до рук мільйонів користувачів.

Оновлення отримало номер збірки CP21.260330.011 (або CP21.260330.011.A1 для певних моделей) і містить свіжий травневий патч безпеки 2026 року. Хоча нових функцій у цьому релізі немає, розробники зосередили зусилля на п'яти ключових напрямках, де користувачі раніше помічали проблеми.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Зокрема, виправили прикрий баг у рядку стану, де індикатор сигналу мобільної мережі міг показувати нуль поділок навіть за умови активного та стабільного з'єднання.

Крім того, інженери розв'язали проблему синхронізації інтерфейсу, через яку іконка швидких налаштувань мобільних даних залишалася активною навіть після увімкнення режиму польоту.

Важливі покращення торкнулися й роботи з периферійними пристроями. Користувачі, які під'єднували свої смартфони до зовнішніх моніторів, раніше скаржилися на раптове вимкнення екрана під час вибору високої роздільної здатності. Тепер цю помилку усунули.

Також розробники виправили проблему з маршрутизацією аудіо через Bluetooth, яка спричиняла тишу під час відтворення після системних переривань, наприклад, після спрацювання таймера.

Окрему увагу приділили інклюзивності: виправили баг, через який система могла автоматично "забувати" під'єднані слухові апарати після періоду бездіяльності або заряджання пристрою, пише 9to5Google.

Оновлення вже доступне для широкого спектра пристроїв лінійки Pixel. Користувачі Pixel 6, Pixel 6 Pro та Pixel 6a, а також власники серії Pixel 7 отримають збірку з маркуванням .A1. Для новіших моделей, включаючи Pixel 8 та Pixel 9 у всіх їхніх варіаціях, передбачена стандартна версія CP21.260330.011.

Google пропонує кілька способів встановлення: автоматичне оновлення через повітря (OTA) для тих, хто вже бере участь у програмі тестування, або ж ручне прошивання за допомогою заводських образів чи спеціального інструменту Android Flashing Tool.

Для тих, хто ще не приєднався до бета-тестування, фахівці радять зачекати ще кілька тижнів до виходу фінальної стабільної версії. Цей випуск є сигналом того, що Google вже вийшла на фінішну пряму і зараз проводить остаточне налагодження всіх процесів.

Подальші оновлення, ймовірно, вже стосуватимуться наступного циклу розробки, відомого як QPR1, проте для основної гілки Android 17 шлях до релізу майже завершено.