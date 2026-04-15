Запрет Трампа не сработал: правительство США тайно работает с Anthropic

В США федеральные ведомства фактически игнорируют запрет Дональда Трампа на сотрудничество с компанией Anthropic. Несмотря на официальные ограничения, чиновники продолжают контакты с разработчиком ИИ и тестируют его новую модель Mythos.

Почему правительство США продолжает работать с Anthropic несмотря на запрет?

Американские государственные структуры, похоже, не придерживаются ограничений, введенных президентом Donald Trump по взаимодействию с компанией Anthropic. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники.

По информации журналистов, Центр стандартов и инноваций в сфере искусственного интеллекта при Министерстве торговли США сейчас активно проверяет возможности новой модели Mythos. Речь идет в частности о способности системы находить уязвимости и потенциально "взламывать" киберинфраструктуру.

В то же время агентству Reuters не удалось независимо подтвердить эти данные. В самой Anthropic, Белом доме и Министерстве торговли воздержались от официальных комментариев.

Несмотря на это активность вокруг компании со стороны властей очевидна. Как минимум, три комитета Конгресса США в течение последней недели или уже провели, или инициировали брифинги с представителями Anthropic. Основная цель – оценить возможности Mythos в сфере анализа и сканирования киберсистем.

Более того, сотрудничество происходит даже на уровне администрации президента. Накануне соучредитель Anthropic Jack Clark подтвердил, что компания ведет переговоры с правительством США. Это выглядит особенно показательно на фоне того, что Пентагон ранее прекратил взаимодействие с лабораторией из-за серьезных разногласий по контракту.

Какие именно ведомства участвуют в этих контактах и о чем конкретно идет речь – пока неизвестно. Детали переговоров остаются закрытыми.

Anthropic представила модель Mythos 7 апреля. Компания позиционирует ее как самую продвинутую систему для программирования и выполнения агентских задач. Главная особенность – способность работать автономно, что открывает новые возможности, но в то же время вызывает вопросы безопасности и контроля.