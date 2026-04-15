Что предлагает GPT-5.4-Cyber?

Компания OpenAI объявила о выходе специализированной модификации своей последней нейросети – GPT-5.4-Cyber. В отличие от стандартных версий, этот вариант является "киберразрешенным", что означает значительное снижение программных барьеров для выполнения специфических задач, которые обычно блокируются системами безопасности искусственного интеллекта. Модель не предназначена для широкой общественности, а ее запуск эксперты сравнивают с появлением Claude Mythos от конкурентов из компании Anthropic, пишет GBHackers.

Смотрите также Нет, Microsoft не удаляет Copilot из своих программ в Windows, она просто хочет, чтобы вы так думали

Главной особенностью модели с индексом Cyber является ее способность работать с бинарным кодом. Это позволяет специалистам проводить реверс-инжиниринг программного обеспечения, анализировать скомпилированные файлы на наличие признаков вредоносного ПО и оценивать устойчивость цифровых систем к атакам.

Важно, что для такого анализа ИИ больше не требует доступа к исходному коду программы. Ранее подобные запросы часто воспринимались алгоритмами безопасности как попытки взлома, что приводило к отказам в генерации ответов. Теперь граница отказов для легитимных профессиональных запросов была смещена, что открывает путь к продвинутым рабочим процессам в сфере защиты данных.

Кто сможет пользоваться новой моделью?

Доступ к этому инновационному инструменту остается строго ограниченным. Получить его могут только пользователи высокого уровня подписки, которые готовы пройти процедуру аутентификации и подтвердить свой статус защитников киберпространства, пишет OpenAI в своем заявлении.

Этот процесс происходит в рамках инициативы Trusted Access for Cyber (TAC), которая стартовала ранее в этом году. Компания предлагает два основных пути верификации.

Индивидуальные исследователи могут подтвердить свою личность через специальную страницу на сайте ChatGPT.

Корпоративные клиенты и крупные предприятия имеют возможность подать запрос на получение доступа для своих команд через официальных представителей OpenAI.

На начальном этапе развертывания происходит итеративно и охватывает только проверенных поставщиков услуг безопасности, научные организации и независимых исследователей.

Разработчики отмечают, что выпуск GPT-5.4-Cyber является лишь началом масштабной стратегии по подготовке к внедрению еще более совершенных систем, релиз которых запланирован на ближайшие месяцы, пишет 9to5mac.

Другие обновления

Кроме узкоспециализированной "кибер" версии, OpenAI также обновила основную линейку продуктов:

В частности, ChatGPT получил обновление до GPT-5.4 Thinking, которое предлагает шесть ключевых усовершенствований в логике мышления.

Также были представлены наиболее производительные компактные решения – модели GPT-5.4 mini и GPT-5.4 nano, которые демонстрируют впечатляющие возможности при небольшом размере.

Параллельно с этим был представлен обновленный план Pro, разработанный специально для пользователей Codex.

Такой комплексный подход демонстрирует стремление разработчиков создать гибкую экосистему инструментов, отвечающих специфическим запросам профессиональных сообществ, сохраняя при этом высокий уровень контроля и безопасности в использовании технологий.