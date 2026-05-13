Ежегодная выставка Chelsea Flower Show в Лондоне традиционно ассоциируется с элегантностью, творчеством и изысканными экспозициями, где лучшие ландшафтные дизайнеры мира демонстрируют собственное видение современного садового искусства. Об этом пишет The Guardian.

Способен ли искусственный интеллект заменить садовых дизайнеров?

Однако в этом году атмосфера на мероприятии, которое проходит в садах Royal Hospital Chelsea, оказалась значительно более напряженной. Причиной стало появление проекта, созданного с помощью искусственного интеллекта, что спровоцировало острую дискуссию в профессиональном сообществе.

В центре спора оказался известный британский дизайнер Matt Keightley, лауреат многочисленных наград, который ранее создавал сады для высокопоставленных клиентов, в частности для Prince Harry.

В этом году он представит на выставке проект, разработанный с помощью нового приложения Spacelift, способного автоматически генерировать дизайн садовых пространств. По словам Кейтли, новая технология должна сделать профессиональное садовое планирование более доступным для широкой аудитории.

"Мы давно привыкли использовать технологии для проектирования всех частей нашего дома – кроме сада. Spacelift это меняет. Он дает людям стартовую точку, план и уверенность, чтобы создавать пространство, а не только представлять его", – объяснил дизайнер.

Почему отрасль увидела в этом угрозу?

Часть профессионального сообщества восприняла появление AI-дизайна как опасный сигнал. Председатель Society of Garden and Landscape Designers Эндрю Дафф отметил, что ландшафтный дизайн нельзя свести к алгоритмическим решениям.

"Успешный садовый дизайн – это искусство. Оно основывается на творчестве, сотрудничестве, опыте и человеческой связи", – отметил он. По его словам, цифровые инструменты могут быть полезными для визуализации или вдохновения, однако они не способны воспроизвести эмпатию, индивидуальный подход и профессиональное понимание пространства.

Дизайнер Ивонн Прайс, которая ранее выставлялась на RHS Hampton Court Palace Garden Festival, высказала еще более жесткую позицию.

"То, что этот проект демонстрируют на Chelsea – ведущей мировой выставке садового дизайна – воспринимается как предательство", – заявила она. Лауреат профессиональных наград Надин Мэнсфилд отреагировала саркастически, спросив: "Во сколько открывается центр занятости?"

Как искусственный интеллект уже используется в садоводстве?

В то же время технологии искусственного интеллекта не являются новинкой для отрасли. Они уже применяются для анализа климатических изменений, рекомендаций по поливу растений, мониторинга состояния почвы и прогнозирования развития зеленых насаждений.

В прошлом году золотой медалист Том Месси представил на Chelsea Flower Show так называемый "умный сад", где AI анализировал данные с сенсоров, отслеживающих рост деревьев, движение сока, качество воздуха и погодные условия. Однако сам Месси отмечает: это совсем другой уровень интеграции технологий.

"Я не думаю, что мы увидим роботов-дизайнеров, которые будут выезжать на объекты и создавать сады. Многим людям такая идея не понравится. Я волнуюсь за то, что это сделает с отраслью", – сказал он.

По его мнению, искусственный интеллект не способен обеспечить главное – физическое взаимодействие с живым пространством. "У него нет физического тела и контакта с естественной средой, а это критически важно для создания качественного сада".

Что именно покажет AI на выставке?

Компания Spacelift представит на выставке сразу три полноразмерных проекта, полностью созданные платформой.

Среди них:

сельский сад с использованием восстановленных материалов;

компактное городское балконное пространство;

лесная зона для отдыха с сауной и холодным душем.

Представительница компании Александра Дэвисон отвергает опасения относительно массового вытеснения дизайнеров.

"Платформа ориентирована на большинство британских домовладельцев, которые не могут позволить себе профессиональный садовый дизайн. Она не конкурирует с дизайнерами, а расширяет рынок", – заявила она.

Как пишет Hortweek, дискуссия вокруг Spacelift стала очередным примером глобального напряжения между автоматизацией и творческими индустриями. Подобные споры уже идут среди художников, писателей, музыкантов и архитекторов. Теперь к этому списку официально присоединился и ландшафтный дизайн.

Для многих профессионалов это не просто технологический эксперимент, а тест на то, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь воспроизвести интуицию, контекст и тонкое понимание пространства, которые до сих пор считались исключительно человеческими.