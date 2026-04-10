Окаменелость вымершего животного свидетельствует, что предки млекопитающих откладывали яйца

Долгое время происхождение способа размножения млекопитающих оставалось одной из самых больших загадок биологии. Однако недавний анализ уникальной находки дал прямой ответ на вопрос, как именно появлялись на свет предки современных животных во времена, когда планета оправлялась от глобальной природной катастрофы.

Как размножались предки млекопитающих миллионы лет назад?

История этого открытия началась еще в 2008 году во время научной экспедиции в бассейне Кару, что в Южно-Африканской Республике. Этот засушливый регион, расположен примерно в 320 километрах к северо-востоку от Кейптауна, давно известен своими богатыми залежами древних окаменелостей. Профессор Дженнифер Бота возглавляла группу исследователей, когда ее помощник Джон Няфули обнаружил небольшую окаменелость, пишет Popular Science.

Сначала находка казалась ничем не примечательной, ведь на поверхности виднелись лишь крошечные обломки костей. Однако после тщательной очистки стало понятно, что перед исследователями лежит идеально свернутый малыш листрозавра, застывший внутри своего яйца, хотя скорлупа не сохранилась.

На момент обнаружения окаменелости ученые не имели оборудования, которое бы позволило подтвердить их догадки без риска уничтожить ценный экземпляр. Только спустя почти 17 лет благодаря развитию технологий компьютерной томографии и использованию мощного синхротронного рентгеновского излучения на базе Европейского центра синхротронного излучения (ESRF) во Франции команда смогла заглянуть внутрь камня.

Исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале PLOS ONE, подтвердило, что протоссавцы действительно откладывали яйца.

Ключевым доказательством стал анализ нижней челюсти эмбриона. Ученые заметили, что две ее половины еще не срослись между собой. Это свидетельствует о том, что существо еще развивалось и было неспособно самостоятельно питаться. Животное погибло еще до того, как вылупилось. Скелет сохранился в характерной позе эмбриона внутри остатков мягкой оболочки, что указывает на смерть еще в яйце. Доказательства не оставляли сомнений: листрозавры размножались не так, как большинство современных млекопитающих.



Окаменелость листрозавра / Фото Жульен Бенуа

Листрозавры были ключевым видом в преодолении последствий Великого пермского вымирания, которое произошло около 252 миллионов лет назад. Эта катастрофа уничтожила примерно 57 процентов всех форм жизни на Земле и 70 процентов наземных позвоночных животных.

Способность откладывать яйца с большим количеством желтка стала одной из стратегий, позволившей виду выжить в условиях экстремальной засухи и нестабильного климата. Большие яйца лучше удерживали влагу, а значительный запас питательных веществ позволял малышам появляться на свет уже достаточно развитыми, чтобы сразу заботиться о себе и избегать хищников, пишет Indian Defence Review.



3D-реконструкция скелета / Фото Жульен Бенуа

Жульен Бенуа из Университета Витваттерсранда отметил, что это открытие имеет не только историческую ценность. По его словам, изучение механизмов адаптации древних существ к стремительным изменениям окружающей среды помогает лучше понять процессы устойчивости природы в условиях современных климатических кризисов. Находка возрастом 250 миллионов лет предлагает новый взгляд на выживание видов в критических экологических ситуациях.