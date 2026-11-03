Ученые попросили 50 человек рассказать о своем опыте смерти и обнаружили пугающую закономерность

Исследователи попросили 50 человек нарисовать пространства, которые они видели во время опыта клинической смерти. Оказалось, что форма этих пространств связана с цветами, о которых упоминают респонденты.

Что общего в предсмертных видениях?

Туннель, что ведет к ослепительному свету, – самый известный образ предсмертного опыта, который давно стал символом конца жизни. Однако не все, кто пережил такой опыт, видели именно туннель. Некоторые описывают огромные освещенные пространства, изогнутые горизонты или ощущение, что вокруг сплошной свет. Новое исследование показало, что, несмотря на эти различия, в таких видениях есть что-то общее, пишет ScienceAlert.

Предсмертные переживания сложно изучать: люди переживают их очень интенсивно – на эмоциональном, личном или духовном уровне – и часто не могут объяснить словами. Стандартные клинические опросники фиксируют лишь часть этого опыта. Исследователи уже выявили повторяющиеся признаки, в частности туннели, свет и ощущение выхода из тела. Однако пространственную структуру таких видений и то, как люди в них движутся, изучали гораздо меньше.

Как ученые заставили людей "нарисовать" пережитое?

Нейрофеноменолог Франс Лернер из Хайфского университета в Израиле вместе с коллегами решила подойти к вопросу визуально. Они предположили, что рисунки могут выявить закономерности, которые не передают слова.

Исследователи привлекли 50 человек, которые рассказали о предсмертном опыте. В ходе нескольких онлайн-сессий под руководством исследователей участники воссоздавали свои воспоминания с помощью каталога геометрических пиктограмм. Они разбивали опыт на отдельные этапы и изображали форму каждого пространства. Также они указывали, где находились внутри этих пространств, как двигались и какие цвета запомнили. Затем ученые собрали из этих реконструкций базу данных и сравнили геометрию пространств и их признаки.

Несмотря на глубоко личный характер переживаний, определенные формы повторялись. Исследователи выделили четыре категории: конические пространства, к которым относится и привычный туннель; широкие изогнутые пространства, напоминающие арки; более плоские и плавно изогнутые пространства; а также пространства, полностью окружавшие наблюдателя, что-то вроде внутренней части сферы или овала.

Каким цветам соответствуют различные формы?

Наиболее интересной оказалась зависимость между формой и цветом. Из 28 конических пространств 22 участника видели ахроматическими, то есть черными, белыми, серыми или светлыми без заметного оттенка. Зато 27 из 31 широкого изогнутого пространства были цветными. В остальных двух категориях цветные и бесцветные видения встречались вперемешку.

Лернер и ее коллеги отмечают, что в неврологических и перцептивных исследованиях уже описывались подобные зрительные связи. Например, туннельное зрение может возникать, когда нарушается поступление кислорода к сетчатке или мозгу, и поле зрения сужается. А преобладание черного, белого и серого в туннелеобразных пространствах имеет аналог в обычном зрении. При слабом освещении глаза хуже различают цвета, поскольку работу берут на себя светочувствительные клетки, отвечающие за зрение в темноте. Некоторые более просторные и всеобъемлющие видения напоминают эффект Ганцфельда, когда однородное пустое поле зрения может вызывать необычные ощущения, в частности галлюцинации.

Что это исследование не доказывает?

Эти сходства не объясняют, что именно вызвало видения. Авторы подчеркивают, что исследование было создано для описания и сравнения воспоминаний, а не для поиска механизмов.

Есть и ограничения. Участники составляли сравнительно небольшую группу, которая сама вызвалась принять участие, а некоторые воспоминания были очень давними. Подбор пиктограмм мог повлиять на то, как люди воспроизводили пережитое в памяти. Исследователи также проводили сессии, что могло внести тонкие предубеждения.

Кроме того, без контрольной группы, которая бы воспроизводила другие необычные переживания, невозможно узнать, присущи ли эти геометрические закономерности только предсмертному опыту.

Несмотря на это, визуальная фиксация воспоминаний выявила то, что предыдущие работы в основном обходили стороной. Возможно, чтобы исследовать непостижимое, нужно задавать вопросы на другом языке.

Работа была опубликована в журнале Frontiers in Psychology.