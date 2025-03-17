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Техно Гаджеты В Японии выпустили первые в мире натрий-ионные павербанки: они морозостойкие и не взрываются
17 марта, 09:40
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В Японии выпустили первые в мире натрий-ионные павербанки: они морозостойкие и не взрываются

Михаил Года
Основні тези
  • Японская компания Elecom выпустила первые в мире натрий-ионные павербанки, которые не взрываются и устойчивы к морозам, с емкостью 9000 мА-ч и весом 350 г.
  • Павербанки доступны в двух моделях, стоят 9980 иен, и имеют ограничения в покупке до трех штук на одного клиента.

Японская компания Elecom начала продажи первых в мире натрий-ионных павербанков. Производитель заявляет, что эти устройства не боятся низких температур, не воспламеняются огнем и не взрываются, что является серьезным преимуществом перед литий-ионными батареями, которые используются в большинстве современных портативных аккумуляторов.

Интересно, что компания ограничила количество продаж – один покупатель может приобрести не более трех таких устройств, сообщает 24 Канал.

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Почему натрий?

Переход на натрий-ионные батареи может значительно снизить стоимость энергетических накопителей в будущем. Натрий является значительно более распространенным элементом, чем литий, запасы которого ограничены.

Кроме того, натриевые батареи экологичнее, поскольку они не имеют высокой токсичности и не требуют сложной утилизации. Также они являются более безопасными, поскольку не подвержены воспламенению или взрыву.

Характеристики павербанка

Новый павербанк Elecom имеет емкость 9000 мА-ч и весит 350 г. Его размеры составляют 87×31×106 мм. Устройство оснащено портом USB-C PD, обеспечивающим выходную мощность 45 Вт, а также портом USB-A мощностью 18 Вт. Производитель заявляет, что батарея выдерживает до 5000 циклов зарядки, что существенно превышает возможности большинства литий-ионных аналогов.

Кстати, недавно ученые создали батарею, которая производит энергию из радиоактивных отходов, используя кристаллы и солнечные батареи. Ядерная батарея имеет потенциал для использования в средах с ядерными отходами, не требует частого обслуживания и может служить десятилетиями.

Elecom предлагает две модели павербанков: черную DE-C55L-9000BK и светло-серую DE-C55L-9000LGY.


Павребанки DE-C55L-9000BK и DE-C55L-9000LGY / Фото Elecom

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Стоимость устройств в Японии составляет 9980 иен (около 68 долларов), что дороже аналогичных литий-ионных павербанков. В то же время за эти деньги пользователь получает не только безопасное устройство, но и возможность пользоваться им даже в мороз до -35 °C.