Владелец старой печатной машинки превратил ее в полноценный компьютер

Вместо того, чтобы отправить старую печатную машинку на свалку или просто отремонтировать ее, один энтузиаст решил придать устройству новую жизнь, превратив его в полноценный персональный компьютер. Этот необычный проект демонстрирует, как можно повторно использовать старую технику, изменив ее изначальную функцию.

Новая жизнь

Пользователь Reddit с ником u/maniek-86 получил старую и уже нерабочую печатную машинку. Поскольку в ней отсутствовали некоторые элементы, то вместо ремонта или использования ее как винтажного декора он выбрал другой путь – выпотрошить ее и интегрировать внутрь новое компьютерное железо. Эта задача оказалась непростой, поскольку требовала тщательного планирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Для реализации проекта была использована материнская плата MSI H110M PRO-D с сокетом LGA 1151 и процессор Core i5 6600 Skylake.

Конфигурацию дополнили 4 гигабайта оперативной памяти стандарта DDR4 и твердотельный накопитель SATA объемом 240 гигабайт.

Питание системы обеспечивает блок питания формата SFX мощностью 200 Вт. Поскольку совокупное энергопотребление компонентов вряд ли превышает 150 Вт, блок питания на 200 Вт является вполне достаточным.

Материнская плата не имела слота PCI-E x16, поэтому пользователь подключил видеокарту NVIDIA GT 635 через адаптер, вероятно, к слоту PCI-E x1 с помощью адаптера. Такое подключение, вероятно, ограничивает производительность видеокарты, но позволяет системе полноценно функционировать.

Чтобы оригинальная клавиатура печатной машинки могла работать с современным компьютером, пользователь применил плату микроконтроллера Arduino Leonardo. Эта плата позволила превратить матричную клавиатуру на USB-клавиатуру. Таким образом, завершилась основная часть сборки.

Результат проекта был продемонстрирован на фотографиях. Несмотря на то, что такой ПК не рассчитан на игры или сложные задачи, он вполне подходит для базовых потребностей, таких как просмотр веб-страниц, работа с офисными программами или простыми графическими редакторами.



Печатная машинка, превращена в компьютер / Фото u/maniek-86 на Reddit



Печатная машинка, превращена в компьютер / Фото u/maniek-86 на Reddit



Печатная машинка, превращена в компьютер / Фото u/maniek-86 на Reddit

Лучше всего в этой модификации то, что она сохраняет внешний вид печатной машинки, что может понравиться поклонникам "артефактов" из прошлого, хоть и не столь далекого. При этом эта машинка-компьютер заметно меньше типичных корпусов m-ATX, экономя место на рабочем столе.