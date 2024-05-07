Apple уже сегодня покажет новые iPad - когда и где смотреть презентацию Let Loose

Энтузиасты Apple с нетерпением ждут первое мероприятие технологического гиганта в этом году под названием Let Loose, запланированное на 17:00 по киевскому времени сегодня. Ожидается, что мероприятие будет посвящено исключительно презентации нескольких новых моделей iPad.

В прошлом году Apple прекратила выпускать новые планшеты, что привело к падению продаж iPad, напоминает 24 Канал. Примечательно, что мероприятие Let Loose начнется раньше, чем обычно, в 07:00 по тихоокеанскому времени, нарушая традицию начинать его на три часа позже.

Читайте на сайте ЕС снова давит на Apple: владельцы iPad могут получить то, чего так долго ждали

Где смотреть презентацию Let Loose

Зрители смогут посмотреть предварительно записанную презентацию, которая, по оценкам, продлится около часа, на сайте Apple или на ее канале YouTube.

Что покажут на презентации

Новая линейка iPad Pro

Среди основных моментов презентации будет представлено обновленная линейка iPad Pro, включающую 12,9-дюймовые и 11-дюймовые модели с OLED-дисплеями для повышения яркости и контрастности изображения. Эти тонкие планшеты, должны стать на 20% тоньше для 12,9-дюймового варианта и на 15% для 11-дюймового. Кроме того, они могут быть оснащены новым процессором M4 от Apple, который, по слухам, обещает улучшенную производительность и потенциальные возможности искусственного интеллекта.

Заметным изменением в дизайне iPad Pro может стать перемещение фронтальной камеры сбоку, что обеспечит отцентрированное изображение в альбомной ориентации.

iPad Air

В дополнение к обновлениям iPad Pro, Apple, как ожидается, представит новый вариант iPad Air, включая 12,9-дюймовую и 10,9-дюймовую модели. Вопреки предыдущим предположениям, эти планшеты могут сохранить LCD-дисплеи и не будут поддерживать новейшую клавиатуру Magic Keyboard.

Новые аксессуары

Ожидается, что вместе с планшетами Apple представит новые аксессуары, среди которых может быть следующая итерация клавиатуры Magic Keyboard и стилус Apple Pencil 3.

Кстати, по Magic Keyboard, то, по слухам, она будет иметь более профессиональный дизайн с алюминиевым корпусом и большим трекпадом.

Между тем ожидается, что стилус Apple Pencil 3 сможет похвастаться сменными магнитными наконечниками и дополнительными функциями, такими как интеграция Find My.

iPadOS 17.5

Поскольку бета-тестирование iOS 17.5 и iPadOS 17.5 приближается к завершению, пользователи могут ожидать, что обновление выйдет вместе с новыми устройствами. В частности, пользователи в Европейском Союзе могут получить возможность устанавливать приложения из сторонних источников, что является важным событием для этого региона.

Смотрите также Чтобы победить конкурентов: Apple договаривается с OpenAI об AI для IPhone

Хотя обновления для всех моделей iPad неизбежны, iPad mini 7 и iPad 11 вряд ли появятся на мероприятии, их запуск ожидается позже в этом году. Подробностей относительно существенных изменений в этих моделях остается мало, что заставляет энтузиастов интересоваться стратегией Apple относительно их задержки с выпуском.