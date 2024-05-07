Минулого року Apple припинила випускати нові планшети, що призвело до падіння продажів iPad, нагадує 24 Канал. Примітно, що захід Let Loose розпочнеться раніше, ніж зазвичай, о 07:00 за тихоокеанським часом, порушуючи традицію розпочинати його на три години пізніше.

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Де дивитися презентацію Let Loose

Глядачі зможуть переглянути попередньо записану презентацію, яка, за оцінками, триватиме близько години, на сайті Apple або на її каналі YouTube.

Що покажуть на презентації

Нова лінійка iPad Pro

Серед основних моментів презентації буде представлено оновлену лінійку iPad Pro, що включає 12,9-дюймові та 11-дюймові моделі з OLED-дисплеями для підвищення яскравості та контрастності зображення. Ці тонші планшети, мають стати на 20% тоншими для 12,9-дюймового варіанту і на 15% для 11-дюймового. Крім того, вони можуть бути оснащені новим процесором M4 від Apple, який, за чутками, обіцяє покращену продуктивність і потенційні можливості штучного інтелекту.

Помітною зміною в дизайні iPad Pro може стати переміщення фронтальної камери збоку, що забезпечить відцентроване зображення в альбомній орієнтації.

iPad Air

На додаток до оновлень iPad Pro, Apple, як очікується, представить новий варіант iPad Air, включаючи 12,9-дюймову та 10,9-дюймову моделі. Всупереч попереднім припущенням, ці планшети можуть зберегти LCD-дисплеї і не підтримуватимуть новітню клавіатуру Magic Keyboard.

Нові аксесуари

Очікується, що разом з планшетами Apple представить нові аксесуари, серед яких може бути наступна ітерація клавіатури Magic Keyboard та стилус Apple Pencil 3.

До речі, щодо Magic Keyboard, то, за чутками, вона матиме більш професійний дизайн з алюмінієвим корпусом і більшим трекпадом.

Тим часом очікується, що стилус Apple Pencil 3 зможе похизуватися змінними магнітними наконечниками та додатковими функціями, такими як інтеграція Find My.

iPadOS 17.5

Оскільки бета-тестування iOS 17.5 та iPadOS 17.5 наближається до завершення, користувачі можуть очікувати, що оновлення вийде разом з новими пристроями. Зокрема, користувачі в Європейському Союзі можуть отримати можливість встановлювати додатки зі сторонніх джерел, що є важливою подією для цього регіону.

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Хоча оновлення для всіх моделей iPad неминучі, iPad mini 7 і iPad 11 навряд чи з'являться на заході, їх запуск очікується пізніше в цьому році. Подробиць щодо суттєвих змін у цих моделях залишається мало, що змушує ентузіастів цікавитися стратегією Apple щодо їхнього затримки з випуском.