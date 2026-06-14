Почему пользователи массово отказываются от Google Home: 5 причин, которые называют чаще всего

"Умные" колонки Google когда-то считались одним из самых удобных способов управления "умным" домом. Однако последние изменения в экосистеме компании заставляют всё больше пользователей пересматривать своё отношение к этим устройствам.

Популярность умных колонок на протяжении многих лет основывалась на простой идее: пользователь может управлять домашними устройствами с помощью голоса без сложных настроек. Однако в последнее время владельцы Google Home все чаще жалуются на проблемы, которые влияют на повседневное использование системы. Об этом пишет BGR.

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Почему владельцы Google Home начали искать альтернативы?

Одной из главных причин недовольства стал переход от Google Assistant к новому искусственному интеллекту Gemini. На бумаге это выглядит как технологический прогресс, но на практике многие пользователи сообщают, что новый ассистент иногда хуже справляется даже с базовыми командами, такими как установка будильника или выполнение простых голосовых запросов.

Кроме того, часть функций Gemini стала доступна только в рамках платных подписок. Например, расширенные возможности общения с ассистентом, инструменты автоматизации и подробные описания видео с камер безопасности перенесены в премиальный тариф. Для многих пользователей это стало неприятным изменением, особенно учитывая, что они уже приобрели оборудование Google ранее.

Отсутствие новых устройств и устаревшее оборудование

Еще одной проблемой стало отсутствие обновлений линейки колонок. Последние крупные аппаратные новинки компании в сегменте умных динамиков появились несколько лет назад. За это время конкуренты активно расширяли ассортимент и совершенствовали свои продукты.

Ситуацию осложняет то, что старые модели Google Nest Mini и Nest Hub не всегда полностью совместимы с новыми возможностями Gemini. В некоторых случаях функции работают нестабильно или вообще недоступны.

Из-за этого часть пользователей считает, что компания фактически подталкивает их к покупке нового оборудования, не предлагая понятного пути модернизации уже имеющихся устройств.

Конкуренты предлагают значительно лучший звук

Когда умные колонки только появлялись на рынке, качество звучания было второстепенным фактором. Сегодня ситуация изменилась: пользователи ожидают, что такое устройство одновременно будет и голосовым помощником, и полноценной аудиосистемой.

По мнению многих владельцев Google Home, компания слишком долго не уделяла внимания развитию этого направления. В результате устройства конкурентов часто предлагают более качественный звук, более глубокие низкие частоты и более чистое воспроизведение музыки.

Особенно заметной стала конкуренция со стороны экосистем на базе Alexa и продукции компании Sonos, которые делают акцент именно на качестве аудио.

Как изменения в программном обеспечении повлияли на пользователей?

Недовольство вызвали и решения Google относительно поддержки сторонних сервисов. Еще в 2023 году компания прекратила поддержку платформы Conversational Actions Framework, которая использовалась для голосовых приложений сторонних разработчиков.

После этого перестали работать сотни интерактивных программ, голосовых игр и сервисов, которые использовали команду Talk To. Для многих семей такие функции были важной частью повседневного использования колонок.

Также пользователи сообщали о прекращении работы отдельных интеграций для управления умным домом. В некоторых случаях это приводило к тому, что ранее доступные возможности просто исчезали после очередного обновления.

Постоянные сбои и ошибки в работе

Отдельным источником раздражения стали многочисленные программные ошибки. Владельцы Google Home жалуются, что голосовые команды иногда выполняются не на том устройстве, которому были адресованы.

Например, команда может быть услышана одной колонкой, а ответ на нее прозвучит в другой комнате. Также пользователи сообщают о случаях, когда музыка продолжает воспроизводиться даже после команды остановить воспроизведение.

Иногда система неправильно интерпретирует запросы. Команда выключить телевизор может быть воспринята как просьба изменить температуру термостата. В других случаях устройство подтверждает получение команды, но вообще не выполняет никаких действий.

Опрос, проведенный изданием Android Authority среди пользователей экосистемы Google Home, показал, что часть владельцев просто смирилась с такими проблемами. В то же время многие продолжают использовать систему только потому, что уже вложили значительные средства в экосистему.

Вопрос конфиденциальности выходит на первый план

Для части пользователей решающим фактором стали не ошибки или качество звука, а вопрос конфиденциальности.

Переход к моделям искусственного интеллекта типа Gemini означает более активное использование данных для обработки запросов и совершенствования сервисов. Это вызывает беспокойство среди людей, которые не хотят, чтобы информация из их дома постоянно передавалась на удаленные серверы.

На этом фоне популярность приобретают альтернативные решения, в частности платформа Home Assistant, которая позволяет выполнять значительную часть операций локально без постоянного обмена данными с облачными сервисами.

В результате все больше пользователей либо переходят на другие экосистемы умного дома, либо вообще отказываются от постоянно подключенных голосовых устройств.