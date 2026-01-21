Есть вероятность, что популярный бренд смартфонов может исчезнуть

OnePlus оказался в сложной ситуации из-за существенного падения продаж в ключевых регионах. Аналитики сообщают, что материнская компания OPPO может пересмотреть роль бренда и свернуть часть его самостоятельных операций, централизовав управление.

Выводы о возможной реструктуризации OnePlus основаны на исследованиях в трех регионах мира и отчетах четырех независимых аналитических компаний. Они указывают на системные проблемы бренда, связанные с падением продаж и сокращением присутствия на рынках. Об этом рассказывает Android Hheadlines.

Что происходит с OnePlus и почему OPPO вмешивается?

Ситуация обострилась после того, как OPPO официально подтвердила возвращение realme к статусу суббренда. Это решение, по сообщениям, повлекло внутренние сокращения персонала и стало сигналом для более широких изменений в структуре компании. Теперь OPPO, как утверждают источники, также сворачивает отдельные инициативы OnePlus, включая отмену проектов вроде OnePlus Open 2 и компактного смартфона, который находился в планах.

Ключевым фактором называют падение объемов продаж. В 2024 году OnePlus, по оценкам, продал около 13–14 миллионов смартфонов против примерно 17 миллионов в 2023-м, что означает спад на уровне 20%. Для сравнения, OPPO за тот же период смогла вырасти на 2,8%, что позволило компании удержать общие показатели бизнеса.

Как пишет Ubergizmo, особенно болезненным оказался спад в Индии, одном из главных рынков OnePlus. Сообщается, что смартфоны бренда исчезли из более 4 500 розничных магазинов из-за проблем с гарантийным обслуживанием и низкой маржинальности. В результате доля OnePlus на индийском рынке, по имеющимся данным, сократилась с 6,1% до 3,9% всего за год.

Эти изменения отразились и на локальных командах. В исследовательском центре компании сейчас работает около 116 сотрудников вместо 1 500, которые, по словам соучредителя OnePlus Пита Лау, должны были быть привлечены еще в 2019 году.

В Китае бренд также не оправдал ожиданий. OnePlus рассчитывал составить конкуренцию Xiaomi, однако, по оценкам, достиг лишь примерно 1,6% рынка. Это опять же означает около 20% падения по сравнению с предыдущими показателями.

Аналитики обращают внимание, что большинство продаж OnePlus сосредоточены лишь в нескольких регионах, что затрудняет восстановление. Кроме того, сообщается о дальнейших сокращениях персонала по всему миру. В частности, в 2024 году была закрыта штаб-квартира OnePlus в Далласе, а в Северной Америке бренд теперь, по данным источников, представляют менее 15 работников.

Несмотря на это, для нынешних пользователей OnePlus ситуация не означает полного прекращения поддержки. Ожидается, что OPPO и в дальнейшем будет обеспечивать обновление программного обеспечения и сервис для уже выпущенных моделей, в частности OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2, а также недавних OnePlus Turbo 6 и 6V. Разница будет заключаться в том, что поддержка будет осуществляться через более централизованную структуру OPPO, а не через отдельную независимую организацию OnePlus.