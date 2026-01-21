Висновки про можливу реструктуризацію OnePlus ґрунтуються на дослідженнях у трьох регіонах світу та звітах чотирьох незалежних аналітичних компаній. Вони вказують на системні проблеми бренду, пов'язані з падінням продажів і скороченням присутності на ринках. Про це розповідає Android Hheadlines.

Що відбувається з OnePlus і чому OPPO втручається?

Ситуація загострилася після того, як OPPO офіційно підтвердила повернення realme до статусу суббренду. Це рішення, за повідомленнями, спричинило внутрішні скорочення персоналу й стало сигналом для ширших змін у структурі компанії. Тепер OPPO, як стверджують джерела, також згортає окремі ініціативи OnePlus, включно зі скасуванням проєктів на кшталт OnePlus Open 2 та компактного смартфона, який перебував у планах.

Ключовим фактором називають падіння обсягів продажів. У 2024 році OnePlus, за оцінками, продав близько 13–14 мільйонів смартфонів проти приблизно 17 мільйонів у 2023-му, що означає спад на рівні 20%. Для порівняння, OPPO за той самий період змогла зрости на 2,8%, що дозволило компанії втримати загальні показники бізнесу.

Як пише Ubergizmo, особливо болючим виявився спад в Індії, одному з головних ринків OnePlus. Повідомляється, що смартфони бренду зникли з понад 4 500 роздрібних магазинів через проблеми з гарантійним обслуговуванням і низьку маржинальність. У результаті частка OnePlus на індійському ринку, за наявними даними, скоротилася з 6,1% до 3,9% лише за рік.

Ці зміни відбилися й на локальних командах. У дослідницькому центрі компанії нині працює близько 116 співробітників замість 1 500, які, за словами співзасновника OnePlus Піта Лау, мали бути залучені ще у 2019 році.

У Китаї бренд також не виправдав очікувань. OnePlus розраховував скласти конкуренцію Xiaomi, однак, за оцінками, досяг лише приблизно 1,6% ринку. Це знову ж таки означає близько 20% падіння у порівнянні з попередніми показниками.

Аналітики звертають увагу, що більшість продажів OnePlus зосереджені лише в кількох регіонах, що ускладнює відновлення. Крім того, повідомляється про подальші скорочення персоналу по всьому світу. Зокрема, у 2024 році було закрито штаб-квартиру OnePlus у Далласі, а в Північній Америці бренд тепер, за даними джерел, представляють менше ніж 15 працівників.

Попри це, для нинішніх користувачів OnePlus ситуація не означає повного припинення підтримки. Очікується, що OPPO й надалі забезпечуватиме оновлення програмного забезпечення та сервіс для вже випущених моделей, зокрема OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2, а також нещодавніх OnePlus Turbo 6 і 6V. Різниця полягатиме в тому, що підтримка здійснюватиметься через більш централізовану структуру OPPO, а не через окрему незалежну організацію OnePlus.